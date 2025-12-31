Geopolitica urărilor rusești de Anul Nou. Lista "scurtă" a liderilor europeni felicitați personal de Vladimir Putin

În pragul anului 2026, Kremlinul a dat publicității lista liderilor internaționali care au primit urări oficiale din partea președintelui Vladimir Putin. Într-un peisaj diplomatic marcat de izolarea tot mai accentuată a Moscovei pe scena occidentală, lista destinatarilor europeni a devenit un indicator precis al „prieteniilor” rămase și al fracturilor din interiorul blocului comunitar și al NATO.

Conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov și publicației Pravda, Vladimir Putin și-a concentrat mesajele către liderii care au menținut un canal de comunicare deschis cu Moscova, în ciuda sancțiunilor internaționale. Viktor Orban, premierul Ungariei, și Robert Fico, omologul său slovac, sunt singurii lideri din state membre UE care au primit felicitări oficiale.

Această alegere nu este întâmplătoare. Orban a fost constant vocea discordantă la Bruxelles, blocând sau întârziind pachetele de ajutor pentru Ucraina, în timp ce Robert Fico a adoptat, de la revenirea la putere, o retorică similară, oprind ajutorul militar guvernamental pentru Kiev.

Pentru Putin, acești lideri reprezintă „punțile” necesare într-o Europă pe care o descrie adesea ca fiind subordonată intereselor americane.

Un loc central în mesajele de la Kremlin l-a ocupat Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Relația dintre Moscova și Belgrad rămâne una strategică, Serbia fiind unul dintre puținele state europene care au refuzat să se alinieze sancțiunilor economice împotriva Rusiei, invocând legături istorice și dependența energetică.

De asemenea, Recep Tayyip Erdogan a fost felicitat, subliniind rolul de „mediator indispensabil” al Turciei.

Deși Turcia este membru NATO, Erdogan a reușit să mențină o relație pragmatică cu Putin, fiind implicat în acordurile privind cerealele și poziționându-se ca un hub energetic și diplomatic esențial pentru Rusia în contextul blocadei occidentale.

Includerea lui Donald Trump pe lista oficială de felicitări marchează cel mai semnificativ punct de cotitură diplomatic al anului, semnalând dorința Kremlinului de a trece de la izolarea totală față de Washington la o formă de dialog pragmatic cu actuala administrație de la Casa Albă.

Această deschidere către SUA este nuanțată prin menținerea Papei pe listă, văzut ca un mediator moral esențial în arhitectura de pace a anului 2026, dar și prin gestul simbolic și provocator de a-l felicita pe fostul cancelar Gerhard Schroeder. Prin acest ultim gest, Putin sfidează direct actualul guvern de la Berlin, reamintind Europei de epoca în care interesele economice și energetice comune prevalau asupra sancțiunilor și a tensiunilor militare actuale.

În paralel, lista reconfirmă faptul că axa principală a politicii externe rusești s-a mutat definitiv către blocul BRICS+, consolidat acum ca un veritabil „scut geopolitic” împotriva influenței occidentale. Urările transmise liderilor din China, India, Brazilia și noilor membri precum Etiopia subliniază prioritatea pe care Moscova o acordă „Sudului Global” în efortul de a construi o ordine mondială multipolară.

Lista deschisă de președintele Belarus, Alexander Lukașenko, a fost completată de lideri din spațiul ex-sovietic, precum Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjan și Nikol Pashinyan, premierul din Armenia.

Includerea acestora, în special a lui Pashinyan, a cărui relație cu Moscova s-a răcit considerabil în ultimul an din cauza tensiunilor legate de securitatea regională, sugerează dorința Kremlinului de a proiecta în continuare influență în Caucazul de Sud, în ciuda criticilor venite de la Erevan.

Ceea ce frapează la lista din acest an este absența totală a liderilor din marile capitale occidentale. Nume precum Maia Sandu, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron sau Olaf Scholz lipsesc pentru al patrulea an consecutiv, fiind catalogați drept reprezentanți ai „țărilor neprietenoase”.

Prin acest gest, Vladimir Putin transmite un mesaj clar: Rusia nu mai caută validarea Occidentului, ci își consolidează un cerc restrâns de parteneri care acceptă noua paradigmă geopolitică impusă de Moscova.

În contrast, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a folosit mesajele de Anul Nou nu doar pentru protocol, ci ca un capital de soft power, mulțumind fiecărui lider în parte pentru pachetele specifice de asistență militară sau financiară primite în 2025.