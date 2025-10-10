International

Fiul lui Peskov, fals erou de front. A lăsat războiul din Ucraina pentru o vacanță în Maldive

Comentează știrea
Fiul lui Peskov, fals erou de front. A lăsat războiul din Ucraina pentru o vacanță în MaldiveDmitri Peskov. Sursă foto: Captură video X.com
Din cuprinsul articolului

Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov – cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz – revine în atenția publică după noi dezvăluiri. Tânărul s-ar fi aflat în vacanță în Maldive în perioada în care pretindea că servea în cadrul grupului militar privat „Wagner”, scrie publicația Metla.

Fiul lui Peskov a mai fost implicat în scandaluri

Anterior, Nikolai Peskov a fost implicat într-un episod devenit viral, după ce jurnalistul Dmitri Nizovtsev l-a sunat, prefăcându-se că este un comisar militar. În timpul conversației, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului a refuzat chemarea la oaste, spunând că „trebuie să rezolve problema la un alt nivel”. Mai târziu, el a susținut că s-a înrolat de bunăvoie în gruparea „Wagner” și chiar a fost decorat cu medalia „Pentru curaj”, afirmând că a stat pe front „puțin mai puțin de șase luni”.

Fiul lui Peskov a fugit de front și a plecat în vacanță

Totuși, datele furnizate de serviciul de frontieră contrazic declarațiile lui Nikolai Peskov. Conform acestor informații, la 31 ianuarie 2023, acesta a ieșit din Rusia și a călătorit în Maldive, unde a rămas timp de aproape trei săptămâni, revenind apoi în septembrie pentru o nouă vizită.

De asemenea, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului ar fi călătorit de mai multe ori și în Turcia, precum și în Emiratele Arabe Unite — detalii care pun sub semnul întrebării veridicitatea relatărilor sale despre participarea la luptele de pe front.

Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
Dmitri Peskov

Dmitri Peskov. Sursa foto: Wikipedia

Ce proprietăți deține familia lui Dimitri Peskov

Presa și organizațiile anticorupție au adus în atenție, de-a lungul timpului, proprietățile deținute de copiii purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Nikolai Peskov figurează ca proprietar al unui apartament situat pe strada Bolșaya Dorogomilovskaya din Moscova, iar din martie 2024 a achiziționat și o vilă în complexul rezidențial DSK „Bakovka”, în zona Odintsovo.

Totodată, fiica acestuia, Elizaveta Peskova, deținea anterior 25% din compania franceză Sirius, firmă pe numele căreia era înregistrat un apartament de 180 de metri pătrați la Paris, evaluat la circa 1,77 milioane de euro.

Fondul de Luptă Împotriva Corupției a afirmat că veniturile declarate ale familiei Peskov nu ar fi permis efectuarea unei astfel de achiziții. În replică, Dmitri Peskov a respins acuzațiile, susținând că fiica sa „trăia foarte sărac în Paris și nu a fost niciodată o persoană bogată”.

Elizaveta Peskova a fost inclusă pe lista de sancțiuni ale Uniunii Europene și Statelor Unite în 2022. Ca reacție, aceasta a calificat măsura drept nedreaptă și a afirmat că „îi place să călătorească”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:28 - Evz.ro. Donald Trump a ratat Nobelul pentru Pace. Horațiu Potra rămâne în arest și miliardarii își sapă buncăre
19:20 - Justiția, în pauză: termene amânate, dosare blocate și soluții juridice pentru cetățeni
19:11 - Fiul lui Peskov, fals erou de front. A lăsat războiul din Ucraina pentru o vacanță în Maldive
19:04 - Maratonul București 2025 va bloca centrul Capitalei
18:56 - Mii de palestinieni se îndreaptă spre nordul Fâșiei Gaza
18:49 - Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale