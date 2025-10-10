Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov – cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz – revine în atenția publică după noi dezvăluiri. Tânărul s-ar fi aflat în vacanță în Maldive în perioada în care pretindea că servea în cadrul grupului militar privat „Wagner”, scrie publicația Metla.

Anterior, Nikolai Peskov a fost implicat într-un episod devenit viral, după ce jurnalistul Dmitri Nizovtsev l-a sunat, prefăcându-se că este un comisar militar. În timpul conversației, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului a refuzat chemarea la oaste, spunând că „trebuie să rezolve problema la un alt nivel”. Mai târziu, el a susținut că s-a înrolat de bunăvoie în gruparea „Wagner” și chiar a fost decorat cu medalia „Pentru curaj”, afirmând că a stat pe front „puțin mai puțin de șase luni”.

Totuși, datele furnizate de serviciul de frontieră contrazic declarațiile lui Nikolai Peskov. Conform acestor informații, la 31 ianuarie 2023, acesta a ieșit din Rusia și a călătorit în Maldive, unde a rămas timp de aproape trei săptămâni, revenind apoi în septembrie pentru o nouă vizită.

De asemenea, fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului ar fi călătorit de mai multe ori și în Turcia, precum și în Emiratele Arabe Unite — detalii care pun sub semnul întrebării veridicitatea relatărilor sale despre participarea la luptele de pe front.

Presa și organizațiile anticorupție au adus în atenție, de-a lungul timpului, proprietățile deținute de copiii purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Nikolai Peskov figurează ca proprietar al unui apartament situat pe strada Bolșaya Dorogomilovskaya din Moscova, iar din martie 2024 a achiziționat și o vilă în complexul rezidențial DSK „Bakovka”, în zona Odintsovo.

Totodată, fiica acestuia, Elizaveta Peskova, deținea anterior 25% din compania franceză Sirius, firmă pe numele căreia era înregistrat un apartament de 180 de metri pătrați la Paris, evaluat la circa 1,77 milioane de euro.

Fondul de Luptă Împotriva Corupției a afirmat că veniturile declarate ale familiei Peskov nu ar fi permis efectuarea unei astfel de achiziții. În replică, Dmitri Peskov a respins acuzațiile, susținând că fiica sa „trăia foarte sărac în Paris și nu a fost niciodată o persoană bogată”.

Elizaveta Peskova a fost inclusă pe lista de sancțiuni ale Uniunii Europene și Statelor Unite în 2022. Ca reacție, aceasta a calificat măsura drept nedreaptă și a afirmat că „îi place să călătorească”.