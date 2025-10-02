SUA vor da Ucrainei informații pentru a ataca Rusia. Administrația Trump ar putea trimite și Tomahawk

SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri cu rachete în interiorul Rusiei, după ce președintele Donald Trump a aprobat partajarea datelor de țintire cu ucrainenii, anmunță The Wall Street Journal. În același timp, administrația Trump ia în considerare trimiterea de arme puternice la Kiev.

SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice a Rusiei, au declarat oficiali americani, în timp ce administrația Trump ia în considerare trimiterea către Kiev a unor arme puternice care ar putea plasa în raza de acțiune mai multe ținte din interiorul Rusiei.

Președintele Trump a semnat recent un acord pentru agențiile de informații și Pentagon, pentru ca acestea să poată a ajuta Kievul în aceste atacuri.

Oficialii americani solicită aliaților din NATO să ofere un sprijin similar, au declarat aceste persoane. Schimbul extins de informații cu Kievul este cel mai recent semn că Trump își consolidează sprijinul pentru Ucraina, deoarece eforturile sale de a avansa negocierile de pace au stagnat.

Este prima dată, spun oficialii, când administrația Trump va ajuta Ucraina în atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune împotriva unor ținte energetice aflate în adâncul teritoriului Federației Ruse.

Deși SUA au sprijinit mult timp atacurile cu drone și rachete ale Kievului, schimbul de informații înseamnă că Ucraina va fi mai capabilă să atace rafinării, conducte, centrale electrice și alte elemente de infrastructură aflate departe de granițele sale, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri și petrol pentru a-și susține invazia.

SUA analizează, de asemenea, livrările de rachete Tomahawk și Barracuda și alte rachete americane lansate de la sol și din aer, care au o rază de acțiune de aproximativ 500 de mile, au declarat alți oficiali ai administrației. Nu s-a luat nicio decizie cu privire la ce anume să trimită încă, au declarat oficialii.

Informațiile, combinate cu arme mai puternice, ar putea avea un efect mult mai puternic decât atacurile anterioare ale Ucrainei în Rusia, provocând pagube mai mari infrastructurii sale energetice și blocând apărarea aeriană rusească. Oficialii americani așteaptă îndrumări scrise din partea Casei Albe înainte de a împărtăși informațiile necesare, a declarat un oficial.

Un purtător de cuvânt al Agenției de Informații a Apărării a declarat că nu poate comenta operațiunile de informații în curs sau active. O purtătoare de cuvânt a Agenției Centrale de Informații a refuzat să comenteze.

Administrația a aprobat recent vânzarea către Ucraina a munițiilor Extended Range Attack Munitions, o rachetă lansată din aer care poate călători între 150 și 280 de mile. Rachetele de croazieră Tomahawk, una dintre cele mai precise arme americane, au o rază de acțiune de aproximativ 1.500 de mile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit săptămâna trecută că i-a cerut lui Donald Trump rachete Tomahawk. Vicepreședintele JD Vance a declarat duminică, la Fox News, că SUA ia în considerare cererea Ucrainei.

Aprobarea de a furniza informații suplimentare a venit cu puțin timp înainte ca Trump să-și exprime frustrarea față de președintele rus Vladimir Putin într-o postare pe rețelele de socializare de săptămâna trecută, anunțând că Ucraina ar putea recupera tot teritoriul confiscat, au declarat oficiali americani. Trump declarase anterior că Ucraina nu poate câștiga lupta fără a putea ataca în interiorul Rusiei.

Ucraina efectuează atacuri cu drone în interiorul Rusiei de ani de zile, dar administrația Trump și-a limitat utilizarea celor mai puternice arme și informațiile pe care le partajează. Administrația Trump a oprit noile livrări de sisteme de rachete tactice ale armatei, sau Atacm, care fuseseră inițial trimise Ucrainei sub administrația Biden.

Pentagonul a impus un proces de revizuire pentru fiecare ocazie în care ucrainenii doresc să le folosească. Acest veto a împiedicat Kievul să lanseze Atacm furnizate de SUA, care au o rază de acțiune de aproximativ 300 km, în Rusia, de la sfârșitul primăverii. Cu cel puțin o ocazie, Ucraina a încercat să folosească rachetele împotriva unei ținte pe teritoriul rus, dar cererea sa a fost respinsă.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump a căutat să intermedieze un armistițiu în Ucraina ca o cale către o soluționare mai amplă. Abordarea sa inițială - oferirea de stimulente economice și comerciale lui Putin pentru a opri invazia - nu a reușit să câștige teren în fața liderului rus. Negocierile pentru a pune capăt războiului de 3½ ani au stagnat după o serie de întâlniri între liderii ruși și americani.

Președintele a semnalat că ar putea urma acum o cale diferită. Trump a primit mai multe informări în ultimele zile despre situația de pe câmpul de luptă și s-a concentrat pe lipsa de câștiguri teritoriale ale Rusiei. Comentariile sale publice au fost critice la adresa progresului Rusiei în război.

„Toată lumea credea că Rusia va câștiga acest război în trei zile, dar nu a funcționat așa. Trebuia să fie doar o mică încăierare rapidă. Nu face Rusia să arate bine”, a spus Trump în timpul unui discurs adresat Națiunilor Unite săptămâna trecută.

Kremlinul a răspuns rezervat la rapoartele conform cărora America ar putea trimite arme noi și puternice Ucrainei.

Moscova analizează cu atenție declarațiile SUA privind livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Întrebarea rămâne: cine poate lansa aceste rachete, chiar dacă ajung pe teritoriul regimului de la Kiev?”, a spus Peskov. „Doar ucrainenii le pot lansa sau armata americană o va face? Cine atribuie ținte acestor rachete? Acest lucru necesită o analiză foarte amănunțită.”

Oficialii europeni au salutat această mișcare. Germania a investit aproximativ 350 de milioane de dolari în dezvoltarea capacității industriale a Ucrainei de a produce capabilități de lovire la mare distanță.

Ucraina are nevoie de asistență în trei domenii cheie pentru a confrunta agresiunea rusă: apărarea aeriană, capacitatea de a menține linia frontului și capacitatea de a ataca adânc în Rusia, a declarat generalul de brigadă Joachim Kaschke, care supraveghează ajutorul militar al Germaniei către Ucraina. Atunci când apărătorii ucraineni se confruntă cu un adversar numeric superior, trebuie să ducă lupta dincolo de liniile frontului, a spus Kaschke.

„Trebuie să tai liniile de aprovizionare pentru a menține linia frontului - aceasta este logica militară din spatele acestui lucru”, a spus Kaschke.