Trump în fața generalilor SUA: Am trimis un submarin nuclear, cea mai letală armă, lângă Rusia, după ce ne-au amenințat. Live text

Update - Discursul lui Trump s-a încheiat în jurul orei 17:40. Urmează ca președintele american să facă un alt anunț, de la Casa Albă, la ora 18:00.

Președintele american Donald Trump le-a spus generalilor și amiralilor din Statele Unite, adunați la Quantico la cererea secretarului Pete Hegseth, că un acord de încetare a focului în Ucraina s-a dovedit mai greu de obținut decât celelalte acorduri de pace pe care le-a negociat.

„N-am mai intrat niciodată într-o sală atât de liniștită. E foarte... nu râdeți, nu plecați. Nu aveți voie să faceți asta”, le-a spus Trump celor din audiența de la Pentagon, toți generali de rang înalt, care au început să chicotească.

„Știți ce? Pur și simplu distrați-vă. Și dacă vreți să aplaudați, aplaudați. Și dacă vreți să faceți orice vreți - puteți face orice vreți”, a mai spus președintele.

„Dacă nu vă place ce spun, puteți părăsi camera. Pentru că acolo se duce gradul vostru, acolo se duce viitorul vostru”, a adăugat Donald Trump.

Anterior, președintele SUA declarase următoarele: „Mă voi întâlni, mă voi întâlni cu generali, amirali și lideri, și dacă nu-mi place cineva, îl voi concedia pe loc.”

„Avem oameni grozavi, avem adevărații noștri războinici acolo. Și când nu sunt buni, când nu credem că sunt războinicii noștri, știți ce se întâmplă? Spunem: «Ești concediat»”, a mai spus Trump.

Întrebat de ce Departamentul de Război i-a adunat pe toți generalii într-un singur loc pentru discursul de marți, președintele Trump a spus că „aceasta a fost singura dată când a trebuit să facem o mare ceremonie spirituală” pentru armată.

„Un astfel de lucru nu s-a mai făcut niciodată, pentru că au venit din toată lumea”, a spus el.

„Există o mică cheltuială, nu multă, dar există o mică cheltuială pentru asta. Nu ne place să o irosim. Sincer, am prefera să o cheltuim pe gloanțe și rachete.”

El a amintit că a trimis recent submarine nucleare în largul coastei Rusiei după ce „am fost puțin amenințați” de Moscova. „Recent, am trimis un submarin — un submarin nuclear — cea mai letală armă fabricată vreodată. Numărul 1, nu îl poți detecta — nu există nicio modalitate. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei la submarine. Rusia este de fapt pe locul doi, iar la submarine, pe locul trei pentru China.”

„Dar am anunțat asta, știți, pe baza mențiunii [Rusiei] despre arma nucleară”, a spus el. „... Am mutat unul sau două submarine... pe coasta Rusiei, doar ca să fim atenți, pentru că nu putem lăsa oamenii să folosească acest cuvânt. „Îl numesc cuvântul «N». Sunt două cuvinte cu «N» și nu poți folosi niciunul dintre ele.”

Donald Trump a mai spus, în fața conducerii armatei americane, că „ar fi o mare insultă la adresa țării noastre” dacă comitetul format din șase persoane al Premiului Nobel pentru Pace va alege pe altcineva pentru a primi distincția, pe 10 octombrie.

„Dacă acest plan de pace pentru Gaza funcționează, vom avea opt conflicte rezolvate - opt în opt luni. Este destul de bine. Nimeni nu a făcut asta vreodată”, a spus Trump.

„Veți primi Premiul Nobel? Absolut deloc. Îl vor da cuiva care nu a făcut nimic. Îl vor da unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump”, a mai spus președintele

„Vom vedea ce se întâmplă, dar ar fi o mare insultă la adresa țării noastre. Vă spun asta. Nu-l vreau. Vreau ca țara să-l primească”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Președintele american Donald Trump le-a mai spus generalilor și amiralilor că vrea ca SUA să aibă mai multe nave de război.

„Vom extinde Marina SUA cu cel puțin 19 nave anul viitor, inclusiv submarine, distrugătoare, nave de asalt și multe altele”, a spus președintele.

„Și va fi mult mai mult decât atât pe măsură ce vom avansa, pentru că practic nu mai construim nave - construim submarine - dar nu construim nave.”

Trump a mai spus că își dorește ca acestea să fie proiectate atfel încât să fie mai plăcute ochiului. „Și nu sunt un fan al unora dintre navele pe care le construiți. Sunt o persoană cu foarte mare atenție la estetică și nu-mi plac unele dintre navele pe care le faceți «din punct de vedere estetic», a spus el.

„Ei spun: «Oh, este stealth». Eu spun: «Asta e o navă urâtă»”, a adăugat Trump.

Președintele Trump i-a avertizat pe traficanții de droguri străini că se confruntă cu o moarte rapidă dacă sunt prinși.

„Dacă încercați să ne otrăviți poporul, vă vom arunca în aer”, a amenințat Trump după atacurile aeriene care au ucis ocupanții a patru nave venezuelene despre care se presupunea că transportau cocaină și fentanil.

„Aceasta este singura limbă pe care o înțeleg cu adevărat. De aceea nu mai vedeți nicio ambarcațiune pe ocean”, a mai spus Donald Trump.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a criticat pe „generalii grași” și inițiativele privind diversitatea din forțele armate, despre care a spus că au dus la decenii de decădere în armată. El a mai spus, marți, la adunărea comandanților, că ar trebui să demisioneze cei care nu îi susțin agenda.

„Liderii politici proști și nesăbuiți au stabilit o direcție greșită și ne-am rătăcit. Am devenit «Departamentul Woke»”, a spus Hegseth în deschiderea evenimentului din Quantico, Virginia. „Dar nu mai este cazul”, a spus el.

El a promis schimbări radicale în modul în care sunt gestionate plângerile de discriminare și în modul în care sunt investigate acuzațiile de abateri la Pentagon, spunând că sistemul actual face ca șefii să meargă pe „coji de ouă”.

„Dacă cuvintele pe care le rostesc astăzi vă îndurerează inimile, atunci ar trebui să faceți un lucru onorabil și să demisionați”, a spus Hegseth.

Hegseth a criticat și aspectul militarilor supraponderali, spunând: „Este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului.”

El a spus că toate testele de capacitate fizică vor fi stabilite doar pe baza unor criterii masculine și a subliniat importanța standardelor de îngrijire. „Era aspectului neprofesionist s-a terminat. Gata cu barbii”, a spus Hegseth publicului.

Remintim că secretatul Departamentului de Război al SUA, Pete Hegseth, i-a convocat pe aproape toți generalii și amiralii forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii la o întâlnire, care se desfășoară marți la o bază militară a Marine Corps din Quantico, Virginia.

Potrivit informațiilor confirmate de Pentagon, directivele au fost trimise către aproape toți comandanții de rang înalt ai armatei americane și aliaților săi, inclusiv ofițerii de la gradul de general de brigadă în sus, echivalentul lor din Marină și principalii lor consilieri.

În total, peste 800 de lideri militari sunt așteptați să participe, mulți dintre ei provenind direct din zone de conflict din Orientul Mijlociu, Africa, Europa sau Indo-Pacific.

Întâlnirea a stârnit un viu interes și a generat o lungă serie de comentarii, scenarii și teorii ale conspirației cu privire la scopul întrevederii.