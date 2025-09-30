Hegseth i-a convocat pe toți generalii SUA fără să spună clar de ce. Scenariile au explodat

Președintele Donald Trump va participa marți la o întâlnire a liderilor militari, organizată la baza Marine Corps din Quantico, Virginia, de către secretarul apărării, Pete Hegseth, potrivit analiștilor de la The Hill.

Evenimentul, la care sunt așteptați sute de generali și amirali din întreaga lume este extrem de rar, mai ales că au fost convocați participanții într-un timp atât de scurt și de o asemenea amploare.

Potrivit informațiilor confirmate de Pentagon, directivele au fost trimise către aproape toți comandanții de rang înalt ai armatei americane și aliaților săi, inclusiv ofițerii de la gradul de general de brigadă în sus, echivalentul lor din Marina și principalii lor consilieri.

În total, peste 800 de lideri militari sunt așteptați să participe, mulți dintre ei provenind direct din zone de conflict din Orientul Mijlociu, Africa, Europa sau Indo-Pacific.

De obicei, asemenea întâlniri se organizează cu luni bune înainte, iar comunicarea la distanță prin canale securizate este folosită pentru a evita ca ofițerii de top să părăsească simultan zonele de responsabilitate.

Președintele Trump a minimalizat speculațiile, declarând pentru NBC News că este „doar o întâlnire foarte plăcută, în care vorbim despre cât de bine ne descurcăm militar, despre faptul că suntem într-o formă excelentă, despre multe lucruri pozitive”.

De asemenea, el a descris atmosfera așteptată ca fiind una de camaraderie: „Este vorba despre un spirit de corp, știți expresia ‘esprit de corps’? Atât este tot. Vorbim despre ceea ce facem, despre ceea ce fac ei și despre cum ne descurcăm.”

Vicepreședintele J. D. Vance a subliniat, la rândul său, că presa exagerează amploarea evenimentului: „Nu este deloc neobișnuit și mi se pare ciudat că ați transformat asta într-o poveste atât de mare.”

Între timp, surse din interiorul Pentagonului au precizat pentru The Washington Post că întâlnirea ar putea fi „o discuție față în față” între Hegseth și comandanții săi, cu scopul de a sublinia realizările și de a prezenta direcțiile viitoare ale Departamentului Apărării.

Pentru unii analiști, reuniunea ridică întrebări serioase legate de securitate și strategie. Richard Haass, fost președinte al Council on Foreign Relations, a afirmat că evenimentul „ar putea fi un gest cultural, prin care Hegseth vrea să își afirme autoritatea”.

Totuși, incertitudinea persistă. Unii oficiali sugerează că subiectele ar putea include o posibilă schimbare a strategiei de securitate națională, eventuale reduceri în rândul corpului de generali sau probleme legate de buget și scurgeri de informații.

„Colegii activi nu știu despre ce este vorba. Ar putea fi multe lucruri,” a explicat generalul Hertling.

Dacă întâlnirea are doar scopul de a întări moralul și de a prezenta o imagine unitară a armatei, atunci impactul său va fi mai degrabă simbolic.

Dar dacă sunt planificate anunțuri majore privind politica militară a SUA, atunci prezența simultană a sute de lideri la Quantico poate marca un moment de cotitură pentru apărarea americană și pentru partenerii săi internaționali.

Deocamdată, Pentagonul păstrează discreția, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție ce mesaj va fi transmis marți de către Hegseth și Trump.