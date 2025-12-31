În timp ce Kremlinul acuză un „act de terorism de stat” pentru a justifica înăsprirea poziției la masa negocierilor, analiștii militari, organizațiile de monitorizare OSINT și chiar martorii de la fața locului demontează, piesă cu piesă, versiunea Moscovei. Ceea ce Rusia prezintă ca fiind o tentativă de asasinat se conturează tot mai mult ca o operațiune de dezinformare menită să saboteze acordurile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Exclusiv EVZ.

Luni, 29 decembrie 2025, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a lansat o acuzație incendiară! Ucraina ar fi atacat cu 91 de drone reședința prezidențială de pe malul lacului Valdai, în regiunea Novgorod.

Reacția Kievului a fost imediată, Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei (FISU) calificând incidentul drept o „operațiune de dezinformare” pornită special pentru a distruge progresul diplomatic obținut în Florida. Însă cele mai dure lovituri la adresa credibilității Kremlinului au venit din partea specialiștilor independenți.

Analiza imaginilor din satelit de înaltă rezoluție, furnizate de companii precum Maxar și Planet Labs și datate 30 decembrie, contrazice flagrant afirmațiile ministrului Serghei Lavrov privind interceptarea a 91 de drone.

Experții militari care au examinat cadrele din satelit ale zonei Lacului Valdai nu au identificat nicio urmă de incendiu sau resturi de drone. Un atac de o asemenea magnitudine ar fi lăsat în mod inevitabil urme de ardere la sol sau zone cu vegetație carbonizată în punctele de impact ale fragmentelor.

În dreptul internațional și în diplomația de criză, imaginile din satelit sunt considerate „martori obiectivi”. Spre deosebire de comunicatele de presă ale Moscovei sau Kievului, datele furnizate de Maxar sau Planet Labs sunt imuabile; ele nu pot fi modificate fără a lăsa urme digitale, ceea ce le face probele supreme în demontarea operațiunilor de dezinformare de tip „steag fals” (false flag).

Un alt element este lipsa activității antiaeriene. Nu au fost detectate dâre de fum persistente sau cratere noi care să indice activarea intensă a sistemelor de apărare Pantsir-S1, despre care Moscova susține că ar fi „curățat cerul”.

Reședința lui Putin este intactă, iar mișcările de trupe sau vehicule de intervenție în zonă sunt minime, ceea ce este neobișnuit pentru un perimetru care tocmai ar fi supraviețuit celui mai mare atac cu drone din istoria sa.

Analiștii de la Bellingcat notează că, în absența oricăror dovezi fizice vizibile din spațiu, scenariul unei înscenări electronice sau al unei simulări mediatice devine ipoteza principală.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) și publicația independentă Sota au investigat reacția populației civile din apropierea reședinței de la Valdai. Deși Lavrov a vorbit despre interceptarea a 91 de drone, un eveniment care ar fi trebuit să producă un zgomot infernal din cauza sistemelor de apărare antiaeriană Pantsir-S1, martorii oculari au declarat că noaptea a fost „perfect liniștită”.

Locuitorii din zonă, obișnuiți cu prezența militară intensă, au confirmat că nu s-au auzit explozii, nu s-au văzut urme de rachete interceptoare și nu au primit nicio alertă pe telefoanele mobile.

Această liniște contrazice flagrant comunicatele Ministerului rus al Apărării, care a încercat să „ajusteze” cifrele după intervenția lui Lavrov, incluzând drone doborâte la sute de kilometri distanță, în regiunea Briansk, ca făcând parte din același „atac asupra Valdai”, scrie Moscow Times.

Cameron Chell, expert în tehnologie militară și CEO al Draganfly, a explicat pentru Fox News că atacul este „greu de conceput”. Conform acestuia, dronele de mici dimensiuni necesare pentru un astfel de atac ar fi trebuit lansate de la o distanță de maximum 10-30 de kilometri de țintă, ceea ce ar însemna o operațiune desfășurată din interiorul teritoriului rusesc, nu de la granița ucraineană aflată la sute de kilometri.

„Ar fi trebuit să fie drone foarte rapide și scumpe pentru a penetra una dintre cele mai securizate zone din lume, dar Rusia susține că a doborât zeci de aparate lente și ieftine, lucru care nu se potrivește cu tactica ingenioasă a Ucrainei”, a subliniat Chell.

Mai mult, expertul ucrainean în război electronic, Serhiy „Flash” Beskrestnov, a punctat că o operațiune de o asemenea anvergură pe timp de noapte ar fi fost imposibil de coordonat prin GPS sau sisteme bazate pe AI, având în vedere bruiajul masiv din jurul reședinței lui Putin. Absența oricărei înregistrări video sau audio din partea localnicilor ridică, de asemenea, semne mari de întrebare.