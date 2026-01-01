Kim Jong Un a vorbit de Anul Nou despre „alianța invincibilă” cu Rusia. A participat la festivități cu fiica sa

Kim Jong Un a transmis, în mesajul său de Anul Nou adresat armatei, că militarii nord-coreeni care se află pe „pământ străin” reprezintă simbolul legăturii cu Rusia, subliniind din nou apropierea dintre Phenian și Moscova, potrivit presei de stat citată de AFP.

„În timp ce întreaga ţară este scufundată într-o atmosferă festivă pentru a întâmpina Anul Nou, îmi este şi mai dor de voi, cei care luptaţi cu curaj pe câmpul de luptă pe pământ străin, chiar şi acum, fideli ordinelor patriei voastre”, a declarat Kim Jong Un, citat de agenţia oficială de presă KCNA. „Phenianul şi Moscova vă susţin”, a adăugat el.

Coreea de Nord a trimis mii de militari să participe alături de Rusia la războiul din Ucraina, iar estimările sud-coreene vorbesc despre sute de morți. În schimb, Moscova ar furniza sprijin financiar, echipamente militare și provizii, potrivit analiștilor. În același mesaj, liderul de la Phenian a lăudat consolidarea „alianţei invincibile” cu Rusia și și-a îndemnat trupele să lupte „pentru poporul frate rus”.

Kim Jong Un a participat la evenimentele de la trecerea dintre ani organizate în capitală, unde au fost programate focuri de artificii, spectacole și demonstrații sportive. Fiica sa, Ju Ae, l-a însoțit în timpul ceremoniilor și a fost surprinsă în imaginile difuzate stând lângă tatăl ei și interacționând cu copiii.

În discurs, Kim a vorbit despre rezultatele obținute de țară, menționând „succese şi schimbări fenomenale” în 2025 și chemând la unitate, în perspectiva unei reuniuni majore de partid la începutul lui 2026.

Următorul Congres al Partidului Muncitorilor urmează să stabilească orientările pentru următorii ani, inclusiv în ceea ce privește programul nuclear, sectorul militar și economia.

Într-o altă parte a mesajului, Kim le-a transmis militarilor care luptă alături de Rusia că îi consideră „cea mai mare forţă şi mândrie şi un pilon puternic” al țării și a spus că își dorește revederea lor cât mai curând.

KCNA a mai relatat că liderul nord-coreean a primit urări oficiale de Anul Nou din partea mai multor state, inclusiv de la conducerea chineză, fără alte detalii suplimentare.