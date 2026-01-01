Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a confirmat astăzi, 1 ianuarie, că Denis „WhiteRex” Kapustin, comandantul Corpului Voluntarilor Ruși (RDK), este în viață. Știrile anterioare privind moartea sa au fost parte dintr-o operațiune de contrainformații elaborată, menită să demaște și să neutralizeze un complot de asasinat pus la cale de Moscova.

Șeful HUR, Kyrylo Budanov, a dezvăluit că serviciile speciale ruse au comandat uciderea lui Kapustin, alocând suma de 500.000 de dolari pentru executarea operațiunii. În loc să permită atacul, serviciile de informații ucrainene au înscenat moartea comandantului pe 27 decembrie 2025, reușind astfel să identifice atât intermediarii, cât și executorii implicați. Schimbând regulile jocului în defavoarea rușilor.

„Tentativa de asasinare a lui Denis Kapustin [...] a fost ordonată de serviciile speciale ale statului agresor, care au alocat o jumătate de milion de dolari pentru această crimă”, a declarat HUR într-un comunicat oficial.

Operațiunea, care s-a desfășurat pe parcursul a mai bine de o lună, s-a finalizat cu un eșec total pentru Kremlin. Comandantul unității speciale „Timur” i-a raportat direct lui Budanov că serviciile ucrainene nu doar că l-au protejat pe Kapustin, dar au reușit și să intre în posesia fondurilor alocate de ruși pentru asasinat.

Într-o conferință video, Kyrylo Budanov i s-a adresat personal lui Kapustin: „În primul rând, domnule Denis, bine ai revenit la viață. Este întotdeauna o plăcere. Mă bucur că fondurile obținute pentru lichidarea ta vor sprijini lupta noastră. Vă doresc tuturor și ție personal, succes.”

Denis Kapustin, cunoscut sub pseudonimul „WhiteRex”, s-a născut la Moscova în 1984, dar și-a petrecut o mare parte a tinereții în Germania, unde s-a stabilit cu familia sa în 2001. În această perioadă, el a devenit o figură influentă în grupurilor de extremă dreaptă și în rândul grupurilor de hooligans, remarcându-se prin fondarea brandului „White Rex”.

Aceasta nu a fost doar o marcă de îmbrăcăminte, ci o întreagă platformă care organiza turnee de arte marțiale mixte (MMA) în Europa și Rusia, promovând un stil de viață „straight edge”, bazat pe disciplină fizică riguroasă și respingerea consumului de alcool sau droguri. Această etapă i-a consolidat imaginea de lider carismatic și organizator abil, capabil să unească diverse facțiuni naționaliste sub o etică militaristă și sportivă.

Din punct de vedere ideologic, Kapustin este un naționalist rus radical care se opune vehement actualei structuri a statului rus, pe care o consideră un „imperiu multinațional” ce ignoră interesele etnicilor ruși. Personalitatea sa este descrisă ca fiind una calculată și articulată, îmbinând duritatea unui luptător de ring cu fanatismul unui ideolog care crede cu tărie în necesitatea unei ordini tradiționaliste.

După mutarea sa în Ucraina, în 2017, el a făcut tranziția definitivă de la activismul sportiv și antreprenoriat la militantismul armat. Este văzut de susținătorii săi ca un „cruciat” modern care luptă pentru o Rusie etnocentrică, fiind dispus să folosească forța pentru a-și atinge scopul de a înlocui actuala conducere de la Kremlin cu un regim care să reflecte viziunea sa naționalistă.

Denis Kapustin, considerat un „dușman personal” de către liderul de la Kremlin, a confirmat că este gata să revină la comandă. Acesta a precizat că absența sa temporară, necesară pentru succesul operațiunii, nu a afectat capacitatea de luptă a RDK.

Recent, luptătorii RDK, cetățeni ruși care luptă de partea Ucrainei, au fost dotați cu noile drone de suprafață „Katran”, capabile să lanseze drone aeriene de atac, consolidându-și astfel capacitățile operaționale în zona de conflict.

HUR descrie rezultatul ca pe o „înfrângere majoră” pentru serviciile secrete ruse, care au finanțat involuntar efortul de război ucrainean, menționează Moscow Times.