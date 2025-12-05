Cum recrutează serviciile secrete rusești sabotori pe Telegram în Polonia pentru a ataca infrastructura din Ucraina

O investigație realizată de publicația independentă Vot Tak a scos la lumină o nouă tactică de război hibrid desfășurată pe teritoriul Poloniei. Investigația jurnalistică a fost preluată de multe alte publicații, inclusiv The Insider.

Rețelele de Telegram afiliate grupului „Bomba Poland Media” postează zilnic false „anunțuri de angajare”, al căror scop real este recrutarea de sabotori plătiți pentru a comite acte de incendiere și atacuri asupra infrastructurii critice, vizând în special obiective legate de Ucraina.

Sub masca unor oferte de muncă obișnuite sau a unor oportunități de câștiguri rapide, recrutorii caută indivizi dispuși să incendieze noduri de relee feroviare, centre de recrutare militară, tribunale și secții de poliție. Jurnaliștii au descoperit că aceste sarcini specifice de sabotaj apar exclusiv în grupurile administrate de rețeaua menționată, fiind promovate prin boți plătiți.

Jurnaliștii de investigație au reușit să contacteze cel puțin patru rețele de recrutare. Una dintre acestea propunea acțiuni de sabotaj direct pe teritoriul Poloniei: incendierea vehiculelor destinate Forțelor Armate ale Ucrainei sau a mașinilor de lux înmatriculate în Polonia. Pentru fiecare atac, recrutorii promiteau recompense între 750 și 1.000 de dolari, condiționate strict de furnizarea unei dovezi video, filmate conform unui scenariu impus.

Nivelul de organizare este unul detaliat: coordonatorii oferă instrucțiuni precise despre prepararea amestecurilor incendiare, selecția țintelor, realizarea recunoașterii în teren și unghiurile de filmare necesare validării atacului. Mai mult, unii propun scheme de „coordonare”, oferind comisioane intermediarilor care aduc noi executanți.

O parte semnificativă a recrutărilor vizează exclusiv teritoriul Ucrainei, unde sumele oferite pot ajunge la câteva mii de dolari pentru incendierea parchetelor, a centrelor de recrutare militară sau a secțiilor de poliție. Rețelele operează printr-un sistem vast de conturi-clonă care redirecționează candidații către un singur profil de legătură.

Deși multe conturi folosesc simboluri ucrainene pentru a părea legitime, verificarea numerelor de telefon a dezvăluit că acestea aparțin unor operatori din Rusia (Megafon Moscova și Sankt Petersburg) sau Yemen. Aceste canale diseminează propagandă rusă și mesaje anti-mobilizare, folosind termenul ucrainean de „busificare” (recrutarea forțată de pe stradă) pentru a justifica moral atacurile asupra centrelor militare.

Serviciile de securitate poloneze au confirmat gravitatea situației. Agenția de Securitate Internă a Poloniei a deschis 71 de dosare pentru spionaj, sabotaj și subversiune începând din 2022. Autoritățile subliniază că țintele predilecte ale recrutorilor sunt tinerii din Ucraina și Belarus, adesea persoane cu antecedente penale, motivația principală fiind banii, nu ideologia.

Riscurile pentru cei recrutați sunt enorme. Atât în Polonia, cât și în Ucraina, actele de sabotaj sunt pedepsite drastic, sentințele putând ajunge până la închisoarea pe viață, scrie The Insider.