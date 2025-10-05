UE obligă firmele să anunțe public salariile pentru fiecare post. Angajatorii sunt revoltați

Începând cu anul 2026, angajatorii din România vor fi obligați să publice salariile pentru fiecare post încă din perioada recrutării, ca urmare a transpunerii Directivei UE 2023/970. Măsura va permite atât candidaților, cât și angajaților să aibă acces la informații clare despre remunerații. Cristina Vajda, manager Dala HR, spune că nu toți angajatorii vor fi de acord cu această măsură, mai ales cei care obișnuiau să mențină salariile confidențiale pentru a păstra flexibilitate în negocieri sau pentru a evita comparațiile interne între angajați.

Potrivit noilor norme europene, anunțurile de angajare vor trebui să includă salariul minim sau un interval salarial, stabilit pe baza criteriilor obiective și neutre în funcție de gen. În același timp, angajatorii nu vor mai putea întreba candidații despre istoricul lor salarial anterior, prevenind astfel blocarea evoluției financiare a angajaților noi.

„De obicei, angajatorii spun marja salarială pentru fiecare post în parte, adică au un minim și un maxim pe care îl publică în anunțul de angajare, alături de descrierea jobului. Majoritatea pun un salariu fix atunci când este vorba despre începători. La posturile care necesită minim doi ani de experiență există o grilă salarială, cu un minim și un maxim”, a explicat Cristina Vajda.

Pentru angajați, directiva aduce dreptul de a solicita informații despre propriul salariu și media salarială a colegilor care îndeplinesc aceeași muncă.

„Părerile sunt împărțite în ceea ce privește directiva. Cred că 50% dintre angajatori sunt de acord să publice salariile, deoarece acest lucru îi ajută mult în partea de recrutare. Candidatul, atunci când caută detalii despre job și vede salariul de încadrare, poate considera acest lucru un avantaj, în ideea că se economisește timp și doar candidații care își doresc un nivel de salarizare precum cel publicat în anunț vor aplica”, a adăugat expertul în HR.

Angajatorii vor fi obligați să comunice și criteriile obiective folosite pentru stabilirea salariilor, bonusurilor și beneficiilor. În plus, clauzele contractuale care interzic discuțiile despre salarii vor deveni nule.

„Sunt și firme care nu doresc să își expună salariile. Noi, ca agenție de recrutare, am observat că în jur de 80% dintre clienții noștri nu doresc să dezvăluim salariile în cadrul interviului, în timp ce 20% dintre ei vor să spunem direct nivelul salarial oferit pentru jobul respectiv. Deci, poate că sunt mai mulți angajatori în piață care nu vor să ofere detalii despre salariu decât cei care doresc ca acesta să fie cunoscut”, a mai spus ea.

Directiva UE are și un obiectiv clar de reducere a diferențelor salariale între femei și bărbați. Angajatorii vor trebui să ia măsuri dacă diferența de remunerare dintre genuri depășește 5%. Statele membre au termen până pe 7 iunie 2026 pentru a transpune aceste prevederi în legislație.

Potrivit specialistului în recrutare, cei aflați în căutarea unui loc se muncă sunt tentați să aplice la joburile pentru care nu este specificat un pachet salarial.

„Sunt mai multe persoane care aplică la joburile pentru care nu se specifică detalii despre pachetul salarial. În cazul în care nivelul salarial nu este trecut într-un anunț, persoanele care consideră că se potrivesc cu jobul respectiv, au experiența și skill-urile necesare, vor aplica și se vor gândi că salariul va fi negociat în funcție de experiența pe care o au. Pe acest aspect se bazează și firmele care nu trec pachetul salarial în anunț, mai ales pentru posturile de middle sau management. Atunci când candidatul vine la interviu, angajatorii se bazează pe ideea că îl vor încadra într-o grilă salarială, în funcție de experiența și de soft skill-urile pe care le are”, a încheiat Cristina Vajda.