Ilie Bolojan, despre rectificarea bugetară: Fundamentală pentru a plăti pensiile și salariile

Ilie Bolojan, despre rectificarea bugetară: Fundamentală pentru a plăti pensiile și salariileSursă foto: Captură de ecran Digi 24
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Digi24, că rectificarea bugetară pregătită de Guvern va garanta plata integrală a pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului 2025, oferind astfel un răspuns în contextul speculațiilr privind resursele bugetare ale statului.

Ilie Bolojan despre rectificarea bugetară

Ilie Bolojan a precizat că rectificarea bugetară nu afectează investițiile publice, ci completează fondurile necesare pentru cheltuielile curente. Ministerul Muncii primește sume importante pentru plata pensiilor și pentru restanțele rezultate din schemele de plafonare a prețurilor la energie din anii anteriori.

Premierul a explicat că pe componenta de pensii s-a alocat o sumă relativ mică, în timp ce câteva ministere au primit fonduri suplimentare pentru salarii, asigurând astfel fluența plăților în următoarele luni.

Bolojan susține că reducerea cheltuielilor locale necesită responsabilitate și reorganizare

Bolojan a explicat că pachetul de măsuri propus întărește autonomia autorităților locale, dar acestea trebuie să gestioneze mai atent resursele financiare, întrucât statul nu mai poate aloca aceleași sume ca în anii precedenți.

„Cei din administrația locală trebuie să prioritizeze modul de distribuire a banilor, mai ales că cele mai mari cheltuieli vizează personalul, iluminatul public și unitățile de învățământ”, a explicat Bolojan.

Bolojan a atras atenția că posturile excedentare din primării și din aparatul central nu se justifică, iar reducerea acestora nu ar afecta funcționarea instituțiilor. Premierul a subliniat că este necesară o reorganizare în toate județele, concentrându-se pe cheltuielile cele mai mari, și că ajustările de personal sunt inevitabile.

Reducerea cheltuielilor și disciplina bugetară, necesare pentru stabilitate economică

Premierul a explicat că majorarea TVA din august va avea efecte vizibile asupra încasărilor în lunile următoare, iar impactul primului pachet de măsuri se va observa în octombrie-noiembrie. Acesta a subliniat că menținerea încrederii partenerilor europeni este crucială pentru dobânzi mai mici la credite.

Acesta a adăugat că pentru anul viitor, deficitul bugetar trebuie să fie ținut sub 6,5%. Bolojan a precizat că dobânzile plătite de stat se ridică la aproape 11 miliarde de euro, echivalentul costului străzii Moldovei.

 

 

 

