Colectarea taxelor, încă o problemă. Ce spune consilierul lui Ilie Bolojan

Ionuț Dumitru, consilier al lui Ilie Bolojan, afirmă că discuțiile despre lipsa banilor pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului sunt exagerate și că „trebuie să terminăm cu această sperietoare”. În schimb, el atrage atenția asupra unei alte probleme majore – slaba colectare a taxelor și impozitelor. „Întotdeauna vor fi bani pentru cheltuielile obligatorii. Acestea sunt cheltuieli legate de salarii, pensii și vor fi asigurate de undeva. Ele trebuie asigurate din alte zone”, a declarat Ionuț Dumitru la Digi24.

Ionuț Dumitru a mai explicat pentru sursa citată că în perioade de presiune bugetară statul trebuie să analizeze cu atenție cheltuielile care pot fi ajustate, adică cele discreționare, fără a afecta obligațiile esențiale. Potrivit acestuia, o abordare rațională a bugetului presupune identificarea acelor zone unde se pot face reduceri temporare sau redistribuiri de resurse, astfel încât echilibrul fiscal să fie menținut fără a afecta serviciile publice de bază.

În privința temerilor legate de o posibilă repetare a crizei economice din 2008, consilierul lui Ilie Bolojan a subliniat că nu există semnale care să indice un scenariu similar, însă este nevoie de o gestionare prudentă a investițiilor publice.

„Nu cred că suntem într-o astfel de situație, dar suntem în situația în care trebuie să prioritizăm proiectele de investiții, să le eșalonăm pe mai mulți ani. Sunt convins că sunt multe proiecte care au un stadiu de execuție destul de avansat, nu poți să le tai”, a mai spus el.

Referindu-se la perspectiva unor noi taxe în 2026, economistul Ionuț Dumitru a precizat că, în acest moment, nu se conturează necesitatea unor măsuri fiscale suplimentare, întrucât pachetul de creștere a veniturilor adoptat deja ar trebui să fie suficient pentru echilibrarea bugetului.

El a subliniat, totuși, că eficiența reducerii cheltuielilor rămâne esențială, în condițiile în care implementarea acestor măsuri avansează lent, iar risipa din sistemul public continuă să reprezinte o problemă majoră.

Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a avertizat că, începând cu 2027, România va trebui să continue reducerea deficitului bugetar, întrucât măsurile actuale ar duce, cel mult, la o scădere până la aproximativ 6% din PIB. Pentru a coborî sub pragul de 3%, impus de regulile europene, va fi necesară o reformă structurală profundă în ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor, a explicat acesta, subliniind că simpla tăiere a cheltuielilor nu va fi suficientă pentru stabilizarea finanțelor publice.

„Pentru pentru anul viitor pare că e suficient ceea ce s-a aprobat deja în termeni de măsuri pe partea de venituri, însă eu atrag atenția asupra unui lucru foarte important pentru anii care urmează, începând cu 2027, noi trebuie să reducem deficitul bugetar în continuare, adică anul viitor, cu măsurile care s-au luat până în momentul de față, pare că ne ducem spre un 6% deficit bugetar. Dacă mergem mai departe spre 3% va trebui să facem ceva foarte structural în termen de colectare a taxelor și impozitelor”, a mai spus economistul pentru sursa citată.