Coaliția negociază tăieri și amânări de plăți pentru a acoperi pensii și salarii

Guvernul pregătește rectificarea bugetară din toamna lui 2025. Liderii coaliției discută împărțirea resurselor limitate, cu prioritate pentru plata pensiilor și salariilor. Multe ministere, inclusiv Apărarea, vor pierde bani la investiții, iar deficitul trebuie redus la 8,4% din PIB.

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit la Palatul Victoria pentru o ședință decisivă privind rectificarea bugetară. Întâlnirea are ca scop stabilirea modului în care vor fi împărțite resursele limitate rămase la dispoziția statului.

Potrivit ministrului Finanțelor, prioritatea principală este acoperirea cheltuielilor cu pensiile și salariile, alături de finanțarea unor investiții care nu pot fi amânate.

Rectificarea din această toamnă va afecta numeroase ministere. Printre ele se află și Ministerul Apărării, care va fi nevoit să reducă fondurile pentru proiecte de investiții sau să le reprogrameze pentru anul viitor.

Scopul acestor tăieri este ca instituțiile să rămână cu resurse suficiente pentru a plăti salariile până la sfârșitul anului 2025.

Guvernul are ca obiectiv scăderea deficitului bugetar la 8,4% din PIB. Pentru a atinge această țintă, executivul va amâna o parte din plăți pentru anul viitor, strategie utilizată și de fostul guvern.

Astfel, România ar putea prezenta partenerilor externi un nivel al deficitului considerat acceptabil pe plan internațional. În lipsa acestei măsuri, ar exista riscul ca statul să fie obligat să contracteze împrumuturi suplimentare, într-un context în care datoria publică și costurile aferente dobânzilor se află deja la cote ridicate.

Oficialii Ministerului Finanțelor fac în prezent ultimele calcule. Planul este ca rectificarea să fie aprobată în această săptămână, după consultările politice din coaliție.

Surse guvernamentale nu exclud posibilitatea unei noi rectificări bugetare în noiembrie 2025, dacă presiunea pe plata pensiilor și a salariilor va continua.

Rectificarea bugetară din toamna anului 2025 aduce o redistribuire dureroasă a resurselor. Plata pensiilor și a salariilor rămâne prioritatea guvernului, în timp ce multe proiecte de investiții sunt amânate. În paralel, executivul încearcă să reducă deficitul bugetar la 8,4% din PIB, într-un context economic marcat de datorii și dobânzi mari.