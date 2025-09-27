Deficit de 4 miliarde de lei la bugetul de pensii în 2025. Ce soluții propune ministrul Muncii

Deficitul bugetului de pensii a atins 4 miliarde de lei în prima jumătate a anului 2025, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole. Acesta a precizat că suma reprezintă un „ecart tangibil”, dar nu insurmontabil, dacă se combate munca la negru.

Contribuțiile colectate din Pilonul 1 și Pilonul 2 nu acoperă integral cheltuielile, însă ministrul a dat asigurări că sistemul de pensii nu riscă un colaps odată cu pensionarea generației „decrețeilor”.

Ministrul a explicat că banii din Pilonul 2 nu sunt un depozit de economii, ci o contribuție pentru pensie, care nu poate fi retrasă integral. „Dacă vrei să faci ceva cu mulți bani deodată, îți faci un depozit și îi scoți când vrei tu. Poate să i se pară cuiva imperfect sistemul românesc. Ghinion”, a declarat acesta, la un post TV.

Legea actuală permite o plată inițială de maximum 30% din sumă, restul fiind eșalonat. Totuși, ministrul a precizat că el ar prefera să primească întreaga contribuție lunar, fără o plată inițială: „În fiecare lună am contribuit, în fiecare lună vreau să o primesc”.

Referitor la durata de plată, legea permite eșalonarea pe 8 ani. În cazuri medicale speciale, există discuții în Parlament pentru a permite retragerea anticipată a 30% din sumă. Florin manole a precizat însă că pentru persoanele aflate în dificultate, cheltuielile lunare sunt mai importante decât o plată unică: „Un om într-o situație de dificultate are nevoie de bani în fiecare lună, nu doar o dată”.

Ministrul și-a exprimat susținerea pentru Pilonul 1, declarând că nu are și nu intenționează să contribuie la Pilonul 3, privat: „Sunt foarte etatist. Eu sunt fanul numărul 1 al Pilonului 1”. El a explicat că diferența dintre contribuțiile din Pilonul 1 și Pilonul 2 și cheltuielile totale pentru pensii generează un deficit de 4 miliarde de lei în primele cinci luni ale anului. „Combaterea muncii la negru ar putea reduce acest ecart”, a mai spus ministrul.