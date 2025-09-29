Politicienii români, mesaje de felicitare pentru Republica Moldova

Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare la adresa autorităților din Republica Moldova, evidențiind modul în care acestea au gestionat organizarea alegerilor. Premierul a subliniat că procesul electoral s-a desfășurat în condiții corecte, în pofida unor „presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”.

Potrivit premierului, rezultatul final reflectă voința cetățenilor, așa cum este firesc într-un sistem democratic autentic. În același context, Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind angajamentul Guvernului român de a susține Chișinăul în eforturile sale de integrare „în marea familie europeană”.

„Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența. Locul R. Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru alegerea făcută, apreciind maturitatea politică demonstrată în urma scrutinului. Potrivit acestuia, rezultatul alegerilor reflectă dorința electoratului de a evita direcțiile populiste, izolationiste și regresive.

„Locul Republicii Moldova este în familia europeană”, a declarat Grindeanu, exprimându-și totodată speranța că negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană se va finaliza „până la finalul lui 2028”.

„Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului”, a transmis Sorin Grindeanu în postarea sa de pe social media.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova, după scrutinul electoral desfășurat duminică la Chișinău. Acesta a evidențiat, de asemenea, direcția clară pro-europeană aleasă de R. Moldova.

„Democrația a învins din nou la Chișinău, iar Europa a câștigat!”, a declarat Mureșan, apreciind curajul și maturitatea de care au dat dovadă alegătorii. Potrivit eurodeputatului, prin votul exprimat, cetățenii au confirmat dorința fermă de a se apropia de Uniunea Europeană și de a respinge influențele venite dinspre Rusia.

El a denunțat totodată presiunile, tentativele de manipulare și încercări de fraudare care ar fi marcat procesul electoral, afirmând că „votul liber a fost mai puternic decât banii murdari ai Moscovei”.

Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu apreciază după recentele confruntări electorale din Republica Moldova marchează un moment decisiv pentru apropierea acestor țări de Uniunea Europeană.

Negrescu subliniază că victoria forțelor pro-europene reflectă opțiunea clară a cetățenilor moldoveni pentru integrarea în spațiul comunitar.

„Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare realizate cu scopul de a destabiliza procesul electoral, forțele pro-europene au ieșit învingătoare. Această victorie este una a valorilor: democrație, stat de drept, transparență și solidaritate europeană”, a punctat Victor Negrescu în postarea sa de pe social media.