Politica

Grindeanu: Sunt forțe care încearcă să țină captivă Moldova. Votul este vital pentru parcursul european

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cetățenilor Republicii Moldova, pe care îi îndeamnă să meargă la vot, deoarece sunt forțe care vor să deturneze parcursul european al țării.  „”Sunteţi în faţa unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilităţii, prosperităţii şi a valorilor comune europene”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Sorin Grindeanu: Sunt forțe care încearcă să țină captivă Republica Moldova

Grindeanu a exprimat sprijinul PSD pentru partidele care promovează integrarea europeană: „PSD susţine partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituţiile, consolida statul de drept şi pot aduce bunăstare cetăţenilor. România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi este pregătită să împărtăşească experienţa şi solidaritatea sa”.

Republica Moldova, alegeri

Sursa: Inquam Photos/Octva Ganea

Liderul PSD a atras atenția asupra riscurilor care amenință parcursul european al Republicii Moldova. „Trebuie să fiţi conştienţi că sunt forţe care încearcă – prin orice mijloace – să ţină captivă Republica Moldova şi să o deturneze de la parcursul său european! Ţinta lor este polarizarea societăţii, subminarea instituţiilor democratice şi menţinerea voastră la un nivel scăzut de trai”, a precizat Grindeanu.

„România este alături de voi”

Grindeanu a mai spus că participarea la vot este esențială pentru viitorul țării. „De aceea, votul vostru este vital pentru protejarea suveranităţii Republicii Moldova şi asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiţii în programe şi proiecte. România este alături de voi!”, a încheiat acesta.european al Republicii Moldova”.

