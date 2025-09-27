Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Peste 2.000 de moldoveni şi-au exprimat dreptul la vot

Republica Moldova. 2055 de moldoveni din diaspora şi-au exprimat votul prin corespondenţă . Plicurile vor fi deschise doar după închiderea secţiilor de votare.

Birourile electorale ale secțiilor de votare au recepționat 2.055 de plicuri de la moldovenii care şi-au exprimat dreptul la vot. Termenul-limită de recepționare a acestora a expira la 26 septembrie 2025, 18:00, ora locală a țării gazdă.

Este pentru prima dată în practica electorală a Republicii Moldova când cetăţenii stabiliţi cu traiul peste hotare au avut posibilitatea să voteze prin corespondenţă.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a comunicat că cele mai multe plicuri, 1162, au fost recepționate de către biroul electoral al secției de votare din Washington. Urmează biroul electoral din Ottawa, cu 555, Stockholm, cu 286, și Tokyo, cu 52 de plicuri.

„Totodată, menționăm că plicurile de vot recepționate de birouri sunt sistematizate și păstrate în urna de vot sigilată. Iar deschiderea acestora se va face doar după închiderea tuturor secțiilor de votare din țara gazdă”, se arată într-un comunicat de presă al CEC.

Potrivit CEC, pentru a vota prin corespondență au fost depuse 2.593 de moldoveni din diasporă. Au fost acceptate 2.472 de cereri. Astfel, 417 din moldoveni a căror cereri privind votul prin corespondenţă au fost acceptate nu au votat.

CEC anunţă că cetățenii care nu au reușit să transmită plicurile își vor putea exercita dreptul la vot la oricare secție de votare din străinătate. „Birourile vor informa alegătorii care nu au reușit să expedieze plicul în termen prin intermediul poștei electronice indicate în cererea la etapa de înregistrare”, anunţă CEC.

Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv cei aflați în diasporă, vor putea participa la alegerile parlamentare, votând atât la secțiile deschise din țară, cât și în străinătate.

Pentru prima dată la acest tip de scrutin, alegătorii din zece state au avut posibilitatea de a vota prin corespondență, ca alternativă la votul în secție. La alegerile parlamentare din 2025, votul prin corespondență a fost posibil în 10 țări: SUA, Canada, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă.