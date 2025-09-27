Politica

Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Peste 2.000 de moldoveni şi-au exprimat dreptul la vot

Comentează știrea
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Peste 2.000 de moldoveni şi-au exprimat dreptul la votSursa foto: CEC
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. 2055 de moldoveni din diaspora şi-au exprimat votul prin corespondenţă . Plicurile vor fi deschise doar după închiderea secţiilor de votare.

Birourile electorale ale secțiilor de votare au recepționat 2.055 de plicuri de la moldovenii care şi-au exprimat dreptul la vot. Termenul-limită de recepționare a acestora a expira la 26 septembrie 2025, 18:00, ora locală a țării gazdă.

Este pentru prima dată în practica electorală a Republicii Moldova când cetăţenii stabiliţi cu traiul peste hotare au avut posibilitatea să voteze prin corespondenţă.

Cei mai mulţi votanţi prin corespondenţă sunt din SUA

Comisia Electorală Centrală (CEC) a comunicat că cele mai multe plicuri, 1162, au fost recepționate de către biroul electoral al secției de votare din Washington. Urmează biroul electoral din Ottawa, cu 555, Stockholm, cu 286, și Tokyo, cu 52 de plicuri.

Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova

„Totodată, menționăm că plicurile de vot recepționate de birouri sunt sistematizate și păstrate în urna de vot sigilată. Iar deschiderea acestora se va face doar după închiderea tuturor secțiilor de votare din țara gazdă”, se arată într-un comunicat de presă al CEC.

alegeri parlamentare, diaspora

Sursa foto: Moldova 1

Peste 400 de solicitanţi nu au votat

Potrivit CEC, pentru a vota prin corespondență au fost depuse 2.593 de moldoveni din diasporă. Au fost acceptate 2.472 de cereri. Astfel, 417 din moldoveni a căror cereri privind votul prin corespondenţă au fost acceptate nu au votat.

CEC anunţă că cetățenii care nu au reușit să transmită plicurile își vor putea exercita dreptul la vot la oricare secție de votare din străinătate. „Birourile vor informa alegătorii care nu au reușit să expedieze plicul în termen prin intermediul poștei electronice indicate în cererea la etapa de înregistrare”, anunţă CEC.

Votul prin corespondenţă, o premieră pentru Republica Moldova

Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv cei aflați în diasporă, vor putea participa la alegerile parlamentare, votând atât la secțiile deschise din țară, cât și în străinătate.

Pentru prima dată la acest tip de scrutin, alegătorii din zece state au avut  posibilitatea de a vota prin corespondență, ca alternativă la votul în secție. La alegerile parlamentare din 2025, votul prin corespondență a fost posibil în 10 țări: SUA, Canada, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:20 - Superliga. Rezultatele etapei a 11-a și clasamentul. Meciurile de duminică, 28 septembrie
07:12 - Erorile din cadastru pot costa scump. Cum poți evita capcanele
07:00 - Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova
06:54 - Boala tăcută care afectează milioane de femei. Simptomele pot fi confundate cu disconfortul menstrual
06:45 - Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham
06:34 - Prognoza meteo, 28 septembrie. Vreme răcoroasă în mare parte din țară, cu ploi și lapoviță la munte

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale