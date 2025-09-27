Diaspora va decide alegerile din Republica Moldova, în fața tentativelor de manipulare orchestrate de Rusia

Diaspora moldovenească va juca un rol crucial în alegerile parlamentare de duminică, considerate extrem de importante, în contextul în care țara se confruntă cu o operațiune fără precedent de cumpărare a voturilor orchestrată de Rusia, menită să înlăture partidul pro-european aflat la guvernare, a declarat fostul viceprim-ministru Nicu Popescu, citat The Guardian.

Organizațiile independente care monitorizează interferențele externe civile susțin că Rusia inundă comunitățile de alegători de peste hotare cu bani, inclusiv printr-o campanie publicitară care le oferă persoanelor câte 500 de euro pentru a fi observatori electorali în UE, cu promisiunea unor „bonusuri de până la 30.000 de euro” pentru dovezi de fraudă electorală.

„Practic, îi stimulează pe oameni să raporteze orice tip de încălcare în schimbul banilor. Considerăm că ar putea fi o pregătire pentru a spune că alegerile au fost fraudate”, a explicat Victoria Olari, cercetător la Digital Forensic Research Lab din cadrul Atlantic Council, la Chișinău.

Moldova este considerată extrem de vulnerabilă la presiuni rusești, fiind vecină cu Ucraina și având o populație diversă, inclusiv votanți pro-ruși.

„Este o operațiune uriașă, ceva ce nu s-a mai întâmplat în niciun alt stat. Cheltuiesc sume uriașe”, a declarat Valeriu Pașa, analist senior și fondator al organizației WatchDog, un alt organism de monitorizare a societății civile.

Președintele Maia Sandu a avertizat, la începutul acestei săptămâni, că independența Moldovei, o țară de doar 2,7 milioane de locuitori, este în pericol, după ce poliția a arestat zeci de persoane acuzate că făceau parte dintr-un complot sprijinit de Rusia, menit să genereze violențe în stradă.

Maia Sandu a calificat scrutinul drept „cea mai importantă” alegere din istoria recentă a țării, aflată între influența puternică a Rusiei și perspectiva aderării la Uniunea Europeană.

Experții electorali susțin că alegătorii din diaspora sunt vizați pentru că au avut un rol esențial și în alegerile prezidențiale de anul trecut, reprezentând până la 19% din voturi.

Nicu Popescu, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și fost viceprim-ministru sub Sandu, a explicat că dezinformarea este doar o parte a strategiei. Cumpărarea voturilor, a spus el, este „mai ieftină decât rachetele”.

„Partea digitală, dezinformarea, reprezintă aproximativ o treime din operațiune, dar cea mai mare parte constă în bani, fie criptomonede, fie transferuri bancare. Este un plan masiv, brutal, de cumpărare directă a voturilor, vizând manipulatori online, activiști de partid, jurnaliști și influenceri.

„Este clar și că diaspora din UE a votat întotdeauna pro-european, așa că rușii încearcă să deturneze acest lucru. Totuși, scopul Rusiei nu este să schimbe votanții pro-europeni, ci să se asigure că votanții pro-ruși ezitanți ies la vot”, a explicat Popescu.

Temerile privind interferențele au crescut vineri, după ce poliția sârbească a arestat două persoane acuzate că pregăteau „antrenamente tactice de luptă” pentru zeci de protestatari înainte de scrutin.

Sandu a câștigat al doilea mandat în noiembrie trecut după alegeri tensionate, marcate de 30 până la 40 de alerte false cu bombă în secțiile de votare din diaspora.

„Diaspora va fi crucială, deoarece reprezintă una dintre cele mai mari proporții de alegători din alegerile democratice din întreaga lume. Această diaspora a votat întotdeauna într-un mod puternic pro-european, deci va fi fundamentală pentru rezultat”, a spus Popescu.

Victoria Olari a spus că scopul Rusiei nu este neapărat să aducă la putere partidele pro-ruse, ci să reducă sprijinul pentru partidele pro-europene și să sădească semne de întrebare în rândul alegătorilor.

„Am văzut acest lucru în România: în două cicluri electorale, rușii au trecut de la susținerea industrială și pro-europeană către situații în care mai mulți alegători susțin grupuri de extremă dreapta și pro-ruse”, a explicat ea.

Pașa, care a identificat și încercări de cumpărare a observatorilor electorali din străinătate, a spus că nu crede că „observatorii independenți” vor fi „trapați” să comită fraude, dar li se cere să înregistreze video-uri și să raporteze la fiecare două ore.

„Cred că rușii cred cu adevărat că pot găsi fraude, că pot descoperi diferențe substanțiale între cifrele raportate de Comisia Electorală Centrală și de observatorii lor. Nu cred în democrație. Nu au încredere că sute de mii de oameni vor petrece ore întregi așteptând să voteze sau vor parcurge sute de kilometri pentru a participa la un proces democratic”, a conchis Pașa.