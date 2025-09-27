Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă masivă a Rusiei în perspectiva alegerilor de mâine, 28 septembrie. Sute de milioane de dolari au fost pompate în partidele pro-ruse. Tot ceea ce era legat de oligarhii din Moldova a fost mobilizat în favoarea destabilizării scrutinului electoral. Visul rusesc de a crea o “centură de securitate” este alimentat de evoluțiile politice din ultimele luni. Iar posibilitatea de a transforma mica republică într-o amenințare pentru Flancul estic al NATO a ridicat miza alegerilor de mâine.

Nu este prima dată când Kremlinul folosește această tactică. A utilizat-o cu succes în alegerile din Ucraina. Care i-au opus pe Victor Ianukovici și Victor Iușcenko (2004), apoi cu Iulia Timoșenko (2010). Încearcă, pe același tipar, în Republica Moldova. Să vedem cum se leagă cele două exemple, în opinia mea.

În manipularea alegerilor, prima și cea mai consistentă dezvăluire privește folosirea Bisericii. O investigație Reuters a documentat „pelerinaje” plătite în Rusia pentru sute de preoți moldoveni (vara–toamna 2024), cu cash, carduri preîncărcate. Primeau instrucțiuni de lansare a zeci de canale parohiale pe Telegram, care au distribuit mesaje anti-UE/LGBT sincronizate cu un hub coordonator. S-au identificat organizatori conectați politic la Moscova și o explozie de canale parohiale apărute în proximitatea campaniei. Scopul era explicit. Influențarea comportamentului electoral prin autoritatea preoților și captarea publicului tradiționalist.

Pe online, presa internațională a semnalat o mașină de dezinformare generată de AI: clipuri, promovarea mesajelor de tipul „Europa vă ia valorile”/„fraudă iminentă”, rețele YouTube/Telegram „coordonate” și create în valuri din iunie 2024. La sesizarea autorităților platformele sociale au închis peste 1.000 de canale implicate în operațiuni concertate care vizau direct Moldova.

La capitolul bani și logistică politică, anchete și operațiuni jurnalistice extrem de curajoase au scos la iveală rețele pro-Kremlin cu rol în organizarea de proteste, transportul de oameni și campanii media plătite, operate de personaje sancționate în SUA/UE și legate de exilatul Ilan Șor. Documentele de americane detaliază antrenamente pentru proteste și deplasări de personal către Chișinău (februarie 2023), ca parte a unui plan mai larg de destabilizare reutilizat în 2025.

În fine, s-au aruncat mulți bani în aceste alegeri politică. Recent au fost expuse mecanisme de finanțare opacă și legături cu structuri interzise în jurul unor vehicule pro-ruse, culminând cu excluderea unor partide de pe buletinul de vot: „Inima Moldovei”, „Moldova Mare”.

Reiau momentele mai importante.

În anul 2004, rușii au pierdut influența în Ucraina o dată cu alegerea ca președinte a lui Victor Iușcenko, dar au recuperat prin alegerile parlamentare din 2006, cu Partidul Regiunilor al lui Ianukovici. Prezidențialele din 2010 erau extrem de importante pentru Kremlin, așa că le-au tratat cu multă atenție. Și enorm de mulți bani.

La final, alegerile din ianuarie–februarie 2010 au fost prezentate ca un scrutin competitiv, validat „în mare parte” de OSCE. Câștigul lui Viktor Ianukovici a venit cu un ajutor consistent din Rusia și pe o mobilizare regională masivă în Estul și Sudul Ucrainei. Bazine electorale cu identitate rusofonă și consum dominant de media rusească.

În plan politic, rebrandingul Partidului Regiunilor , al lui Victor Ianukovici a fost realizat cu consultanți occidentali (cel mai notoriu: Paul Manafort), care au repoziționat liderul pro-Kremlin ca opțiune „de stabilitate”. Tactica folosită a fost bazată pe fisurile Est–Vest și au capitalizat erodarea taberei „portocalii” după criza din 2008–2009.

Pe hartă, coloana vertebrală a victoriei ne este acum clară: scoruri uriașe pentru Ianukovici (avantaj de 6 milioane de voturi) în Donețk, Luhansk, Crimeea, Odesa, Harkov, Dnipropetrovsk sau Sevastopol, care au compensat avantajele Iuliei Timoșenko în Vest și Centru occidentalizat (avantaj de 5 milioane de voturi). Rezultatul final: 48,95% vs 45,47% – reflectă exact acest clivaj. În condițiile în care diferența între cei doi a fost de 899.000 de voturi...

Moscova i-a oferit lui Ianukovici un ecosistem favorabil. Frică în interiorul Ucrainei, asigurări în exterior. Televiziunile ruse au împins o narațiune de „normalizare a relațiilor” dacă el câștigă, iar partidul de guvernământ al Rusiei (Edinaia Rossia) și vectori media pro-Kremlin l-au legitimat explicit după primul tur. Un sprijin politic-mediatic care a contat în bazinele conectate informațional la mass-media rusă.

Ce vedem astăzi în alegerile din Republica Moldova este similar, numai mijloacele diferă.

Între timp au explodat rețelele sociale de tip TikTok, X și Telegram, greu de controlat, ușor de finanțat prin cripto-monede. De aceea nu trebuie să vă mirați când auziți de o moldoveancă reținută pentru tentativă de cumpărare de influență electorală, având asupra ei un portofel virtual cu peste 100 de milioane de dolari. Nu vă mirați de explozia de partide pro-ruse care se declară fidele valorilor europene.

Este același scenariu: Frică și Bani! Care însă nu pot garanta Rusiei un câștig sigur. De aceea trebuie să ne așteptăm și la alte încercări. Taberele de antrenament din Serbia ne arată că Rusia vrea să folosească orice mijloace.