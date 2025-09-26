Visul energetic al lui Ceaușescu, repornit după patru decenii. Moștenirea unui proiect abandonat

Hidrocentrala de la Pașcani, de pe râul Siret, un proiect lansat de Nicolae Ceaușescu în 1985 pe râul Siret, a primit acordul de mediu, după decenii în care a rămas la stadiul de șantier neterminat.

„Pentru a semna acest acord am cerut o analiză de la Apele Române care a durat câteva zile, lucru care a isterizat mai mulţi extremişti populişti. De ce? Pentru că eu vreau să iau decizii pe informaţii obiective, nu în funcţie de propaganda din social media a unuia sau altuia”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

În 1985, regimul comunist a demarat construcția unui lac de acumulare pe râul Siret, menit să protejeze județele Iași și Neamț de inundații și să extindă sistemele de irigații. Patru ani mai târziu, în 1989, au început lucrările la centrala hidroelectrică, proiectată să acopere necesarul energetic al municipiului Pașcani. Revoluția din decembrie 1989 a oprit brusc șantierul, iar în anii următori s-a lucrat doar sporadic. În anii 2000, proiectul atinsese circa 70% din execuție, dar progresul a stagnat din cauza lipsei de fonduri și a obstacolelor birocratice.

Considerată cea mai mare investiție de stat din județul Iași, amenajarea a fost transferată în 2007, prin protocol, din patrimoniul Apele Române către Hidroelectrica. În 2022, un studiu de fezabilitate actualizat, avizat de Consiliul Tehnico-Economic al Hidroelectrica, a optimizat proiectul, integrând cerințele actuale privind debitele ecologice ale Siretului, conform datelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Indicatorii tehnico-economici și devizul general au fost aprobați prin hotărâri ale acționarilor și conducerii Hidroelectrica în 2022.

Amenajarea Hidroenergetică Pașcani vizează mai multe scopuri: regularizarea cursului Siretului până la vărsarea în Dunăre, producerea de energie regenerabilă și furnizarea de apă pentru irigații și consum uman. Lacul de acumulare, cu un volum de 68,7 milioane de metri cubi, alimentează o centrală hidroelectrică de 9,4 MW, capabilă să genereze 25,3 GWh anual, cu posibilitatea extinderii la 12,5 MW. Proiectul asigură un debit ecologic minim în aval, alimentarea industrială pentru zona Pașcani-Târgu Frumos și atenuarea viiturilor mici și mijlocii.

În decembrie 2023, fostul ministr al Energiei, Sebastian Burduja, a inspectat șantierul, raportând un stadiu de execuție de 80%. El vorbea atunci despre capacitatea lacului de 68 de milioane de metri cubi și importanța finalizării rapide a lucrărilor. Investiția, evaluată la 60 de milioane de euro, contribuie la tranziția energetică a României și la reducerea emisiilor de carbon.

Coridorul de expropriere implica despăgubiri de peste 29 de milioane de lei pentru circa 2.300 de hectare. Până în 2010, Hidroelectrica achiziționase 552 de proprietăți private, totalizând 2.034.942 metri pătrați. Alte 3.376 de imobile private, cu o suprafață de peste 14 milioane de metri pătrați, au fost evaluate în ianuarie 2024 de expertul ANEVAR Ion Gheorghescu la 27,47 milioane de lei. Coridorul include și 84 de imobile publice ale statului (6,57 milioane de metri pătrați) și 153 de imobile ale unităților administrative locale (471.627 metri pătrați).

Terenurile afectate, folosite parțial pentru agricultură, fond forestier sau supuse modificărilor albiei Siretului, vor fi ocupate de construcții hidrotehnice, lacul de acumulare și zona de retenție pentru protecție împotriva inundațiilor. Drumul județean DJ 208, situat la aceeași cotă cu barajul, va diviza lacul în două părți. Gestionarea proprietăților publice va fi reglementată printr-un act normativ separat.

Proiectul aduce avantaje multiple în zonă: prevenirea inundațiilor, care au afectat frecvent zona, producerea de energie curată pentru aproximativ 7.000 de gospodării și asigurarea resurselor de apă pentru irigații și consum uman, esențiale pentru agricultură și securitatea alimentară. Amenajarea susține și dezvoltarea durabilă a regiunii, inclusiv prin crearea de locuri de muncă și stimularea turismului local.