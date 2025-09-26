Sorin Grindeanu a anunțat că hidrocentrala de la Pașcani a primit undă verde

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că hidrocentrala de la Pașcani a primit, în cele din urmă, avizul necesar de la Ministerul Mediului.

„Undă verde pentru hidrocentrala de la Pașcani, așa cum a cerut PSD! Era singura decizie rațională și de bun-simț. Mă bucur că ministrul Mediului a luat, într-un final, decizia corectă! Românii au nevoie de siguranță energetică, nu de dispute sterile și propagandă inutilă”, a transmis Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că deciziile Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și angajamentele din programul de guvernare „nu sunt facultative și nu țin de ambițiile personale ale nimănui, indiferent de ce funcție ocupă”.

În același mesaj, Grindeanu a avertizat că PSD va continua să monitorizeze foarte strict modul în care Ministerul Mediului, condus de USR, avizează și finalizarea celorlalte trei hidrocentrale considerate strategice pentru securitatea energetică națională. „Este nevoie de un proces rapid, pentru că românii așteaptă de la noi soluții concrete și rapide pentru scăderea prețului la energie”, a mai declarat liderul PSD.

Conflictul dintre PSD și USR pe tema hidrocentralelor nu este nou. În ultimii ani, disputele au pornit de la modul în care trebuie interpretate directivele europene de mediu și de la prioritățile asumate prin programul de guvernare.

PSD a insistat constant că hidrocentralele aflate în diverse stadii de construcție trebuie finalizate, argumentând că România are nevoie de o capacitate energetică suplimentară pentru a face față crizei de pe piața energiei. Social-democrații au invocat și faptul că aceste proiecte sunt considerate obiective de importanță strategică pentru sistemul național de securitate energetică și au fost validate inclusiv în CSAT.

De cealaltă parte, USR – aflat la conducerea Ministerului Mediului – a avertizat că multe dintre aceste hidrocentrale au fost construite în zone cu regim de protecție a mediului și că finalizarea lor ar putea aduce sancțiuni din partea Uniunii Europene.

Hidrocentrala de la Pașcani este unul dintre cele patru proiecte controversate aflate pe lista PSD. Lucrările au fost începute în perioada comunistă, dar au fost blocate din cauza lipsei de avize de mediu și a modificărilor legislative ulterioare.

În repetate rânduri, PSD a acuzat Ministerul Mediului că tergiversează avizarea proiectului și a cerut ca procedura să fie accelerată. Social-democrații au susținut că întârzierea pune în pericol securitatea energetică a României și menține prețurile la un nivel ridicat.

Decizia recentă de a da undă verde proiectului marchează o victorie pentru PSD, dar rămâne de văzut dacă și celelalte trei hidrocentrale strategice vor primi același tratament.

PSD a construit discursul public în jurul ideii că finalizarea hidrocentralelor este o măsură „de bun-simț”, necesară pentru stabilitatea energetică a României. Liderii partidului au insistat că prețurile la energie nu pot fi reduse doar prin plafonări administrative, ci și prin creșterea capacității interne de producție.

În viziunea social-democraților, hidrocentralele neterminate ar putea fi puse în funcțiune relativ rapid, comparativ cu construcția de noi unități nucleare sau parcuri de energie regenerabilă. Acest argument a fost folosit frecvent pentru a sublinia caracterul urgent al deciziilor de avizare.

USR, prin ministrul Mediului, a respins însă presiunea PSD, subliniind că România riscă proceduri de infringement dacă finalizează proiecte care afectează biodiversitatea și ecosistemele. Argumentul principal a fost că directivele europene în domeniul mediului interzic intervențiile în zonele protejate, iar hidrocentralele aflate pe lista PSD sunt, în mare parte, situate pe râuri care traversează arii naturale.

USR a pledat pentru investiții în surse regenerabile moderne – eolian și solar – considerate mai compatibile cu obiectivele de mediu asumate de România în fața Uniunii Europene.