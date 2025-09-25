Acces la dosarele de pașapoarte. România deschide arhivele Securității

Guvernul a aprobat o hotărâre care reglementează accesul cetățenilor la propriile dosare de pașapoarte, permițând consultarea directă a documentelor și obținerea de copii. Potrivit expunerii de motive, această măsură are ca scop asigurarea transparenței, respectând simultan protecția datelor personale. „Se asigură atât respectarea dreptului cetățenilor de a avea acces la informațiile ce îi privesc direct, cât și protecția datelor cu caracter personal, prin reguli și proceduri specifice”, se arată în document.

Dosarele de pașapoarte, constituite începând din anul 1949 pe principiul familiei, cuprind o serie de documente oficiale și personale. Acestea includ cereri, declarații, adeverințe, petiții și alte înscrisuri legate de eliberarea pașapoartelor, călătoriile în străinătate, regimul străinilor în România sau aspecte de cetățenie. „Dosarele de pașapoarte cuprind acte oficiale sau particulare, cereri, memorii, petiții, dovezi, declarații, adeverințe și alte documente realizate în decursul timpului în legătură cu regimul pașapoartelor”, se arată în hotărârea de Guvern.

Aceste dosare vizează în special persoanele care au solicitat pașapoarte, au fost supuse restricțiilor de călătorie, au întâmpinat probleme în străinătate sau au cerut vize de ieșire ori drept de ședere în România.

Hotărârea aprobată stabilește o procedură clară pentru accesarea dosarelor de pașapoarte de către persoanele îndreptățite, definite ca fiind titularul dosarului sau reprezentanții legali ai acestuia. Procesul include următorii pași:

-Depunerea unei cereri: Persoana interesată înaintează o solicitare către Direcția Generală de Pașapoarte.

-Evaluarea cererii: Autoritățile verifică dacă solicitantul are dreptul de acces.

-Programarea consultării: Dacă cererea este aprobată, se stabilește o dată pentru studierea dosarului.

-Prezentarea la sediu: Solicitantul trebuie să prezinte documente de identitate în original.

-Consultarea documentelor: Accesul este permis doar la înscrisurile care privesc direct persoana, excluzând informațiile clasificate sau datele altor persoane.

-Obținerea de copii: Se pot solicita copii ale documentelor din dosar.

„Actul normativ reglementează condițiile dreptului de acces la propriul dosar de pașapoarte, pornind de la enumerarea documentelor care alcătuiesc conținutul dosarelor și definirea sintagmei 'persoană îndreptățită'”, explică textul hotărârii.

Noua reglementare, se arată în hotărâre, oferă cetățenilor posibilitatea de a accesa informații despre istoricul lor legat de pașapoarte și călătorii. În același timp, protejează datele sensibile, asigurându-se că accesul este strict controlat. De exemplu, documentele clasificate sau informațiile care implică alte persoane nu vor fi disponibile:

„Hotărârea creează, de asemenea, un cadru legal pentru colaborarea dintre Direcția Generală de Pașapoarte și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). În cazul în care dosarele de pașapoarte conțin documente al căror regim juridic se circumscrie prevederilor OUG nr. 24/2008, se creează temeiul legal pentru un acord de cooperare cu CNSAS”. Aceasta este relevantă mai ales pentru dosarele din perioada comunistă, care pot include informații despre restricții de călătorie sau alte măsuri impuse de Securitate.