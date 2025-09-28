Băsescu: PAS va câștiga alegerile din Moldova. Alianţele văzute de fostul președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că, în opinia sa, PAS, partidul fondat de Maia Sandu, va câștiga alegerile parlamentare de duminică, însă „problema este cum va câștiga – cu majoritate sau fără majoritate” în Parlament.

„Speranța mea este că PAS va câștiga alegerile, dar marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40% plus 1”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a remarcat că prezența în diaspora este una bună, dar că ponderea voturilor din Republica Moldova rămâne determinantă, având în vedere numărul mare de persoane în vârstă. El a spus că, din punctul său de vedere, singura alianță posibilă pentru PAS este cu Partidul Nostru, condus de omul de afaceri Renato Usatîi.

„Eu nu aș exclude însă nici o discuție a PAS cu primarul Chișinăului, Ioan Ceban, chiar dacă e supus unor sancțiuni din partea României”, a adăugat Băsescu, la un post TV.

Fostul președinte a mai spus că nu ia în calcul o victorie a blocului socialiștilor și s-a declarat convins că PAS va câștiga. „Problema e cum va câștiga, cu majoritate sau fără. Dacă va câștiga fără majoritate, PAS trebuie să prevină o izolare, pentru că acest risc este mare”, a spus Traian Băsescu.

Secțiile de votare s-au închis pe teritoriul Republicii Moldova, însă procesul electoral continuă în diaspora. Până la ora 21.00 au votat 1.591.445 de moldoveni, ceea ce reprezintă 51,91% din numărul total al alegătorilor.

Numărul alegătorilor din diaspora moldovenească a fost de 264.000 la ora 21.00, însă votarea va continua în funcție de fusurile orare ale țărilor unde au fost amenajate secții.

Prezența la scrutinul de astăzi este mai mare decât la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, când, până la ora închiderii urnelor, votaseră 1.463.443 de persoane (48,16%). Totuși, participarea rămâne mai scăzută decât în turul II al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2024, când s-au prezentat la urne 1.683.912 alegători (54,08%).