Politica

Băsescu: PAS va câștiga alegerile din Moldova. Alianţele văzute de fostul președinte

Comentează știrea
Băsescu: PAS va câștiga alegerile din Moldova. Alianţele văzute de fostul președinteTraian Băsescu. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că, în opinia sa, PAS, partidul fondat de Maia Sandu, va câștiga alegerile parlamentare de duminică, însă „problema este cum va câștiga – cu majoritate sau fără majoritate” în Parlament.

„Speranța mea este că PAS va câștiga alegerile, dar marea problemă este dacă le câștigă cu 50% plus 1 sau cu 40% plus 1”, a declarat Traian Băsescu.

Posibile alianțe pentru PAS, văzute de Traian Băsescu

Fostul președinte a remarcat că prezența în diaspora este una bună, dar că ponderea voturilor din Republica Moldova rămâne determinantă, având în vedere numărul mare de persoane în vârstă. El a spus că, din punctul său de vedere, singura alianță posibilă pentru PAS este cu Partidul Nostru, condus de omul de afaceri Renato Usatîi.

„Eu nu aș exclude însă nici o discuție a PAS cu primarul Chișinăului, Ioan Ceban, chiar dacă e supus unor sancțiuni din partea României”, a adăugat Băsescu, la un post TV.

Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update

Fostul președinte a mai spus că nu ia în calcul o victorie a blocului socialiștilor și s-a declarat convins că PAS va câștiga. „Problema e cum va câștiga, cu majoritate sau fără. Dacă va câștiga fără majoritate, PAS trebuie să prevină o izolare, pentru că acest risc este mare”, a spus Traian Băsescu.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Republica Moldova, alegeri

Sursa: Inquam Photos/Octva Ganea

Secțiile de votare s-au închis pe teritoriul Republicii Moldova, însă procesul electoral continuă în diaspora. Până la ora 21.00 au votat 1.591.445 de moldoveni, ceea ce reprezintă 51,91% din numărul total al alegătorilor.

Numărul alegătorilor din diaspora moldovenească a fost de 264.000 la ora 21.00, însă votarea va continua în funcție de fusurile orare ale țărilor unde au fost amenajate secții.

Prezența la scrutinul de astăzi este mai mare decât la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, când, până la ora închiderii urnelor, votaseră 1.463.443 de persoane (48,16%). Totuși, participarea rămâne mai scăzută decât în turul II al alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie 2024, când s-au prezentat la urne 1.683.912 alegători (54,08%).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:03 - Orașele construite pe ruinele coloșilor din comunism. Cât costă un apartament
07:00 - Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
06:54 - Regele Charles, cel mai „aventuros” membru al familiei regale în bucătărie
06:53 - Cine e autorul atacului armat și incendierii de la biserica din Michigan. Cel puțin patru morți și opt răniți. Update
06:45 - De ce și-a înăsprit Trump tonul față de Putin. Dezvăluirile lui JD Vance
06:34 - Prognoza meteo, 29 septembrie. Ne așteaptă un început de săptămână răcoros. Temperaturi scăzute, ploi și ninsori în u...

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale