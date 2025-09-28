Aglomeraţie la o grădiniţă din Chişinău. Primarul Ion Ceban a votat

Republica Moldova, preşedintele partidului Mişcarea Alternativa Naţională (MAN), primarul Ion Ceban, candidat pe lista Blocului „Alternativa”, și-a exercitat dreptul de vot. Edilul a venit la secţia de votare împreună cu soţia, Tatiana.

Cuplul Ceban au votat la secţia de votare amenajată în grădiniţa nr.26 din Chişinău. La un moment dat secţia a devenit neîncăpătoare din cauza reporterilor care au venit să-l surprindă pe edil. Astfel, primarul de Chişinău şi jurnaliştii au ieşit afară pentru declaraţii.

Edilul Capitalei a declarat că a votat pentru pentru dezvoltarea Moldovei, viitorul copiilor, pentru pace și siguranța zilei de mâine. Totodată, primarul spus că a votat pentru oameni profesionişti la conducere.

„Cu siguranță, am votat împotriva fricii, dezinformării, dezbinării, împărțirii oamenilor în societate, pentru dezvoltarea Republica Moldova, pentru țara noastră, pentru viitorul copiilor. Am votat pentru profesionalism, oameni care să fie responsabili la conducerea țării și să poată soluționa cu adevărat acele subiecte care sunt în interesul fiecărui cetățean. Este vorba despre pensii, despre salarii, despre locuri de muncă ”, a declarat Ion Ceban.

Primarul Ion Ceban a mai declarat că a votat pentru interesele Republicii Moldova.

„Am votat pentru faptul ca oamenii să nu fie împărțiți pentru criterii etnice, pe criterii de limbă vorbită, ca agenda de bază să nu fie cea geopolitică. Dar cea a intereselor cetățenilor țării. Am votat pentru pace. Pentru linişte, pentru siguranţa în ziua de mâine. Ca cetăţenii oriunde s-ar afla ei, să-şi exprime liber dreptul la vot”, a spus Ion Ceban.

Ion Ceban le-a spus reporterilor că are emoţii, „ca orice om”. Şi că a dormit noaptea trecută cu copiii.

Referindu-se la campania electorală, primarul a spus că a fost una plină şi a ieşit la presă în fiecare zi.

Spre finalul declaraţiilor, Ion Ceban a îndemnat cetăţenii să se prezinte la urne. „Astăzi este despre cetăţenii Republicii Moldova”, a declarat edilul.