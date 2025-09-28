Live Text. Alegeri parlamentare în Republica Moldova

La ora 7.00, toate secțiile de votare din țară, inclusiv cele deschise pentru locuitorii din stânga Nistrului, și-au început activitatea fără incidente.

Cetățenii cu drept de vot ai Republicii Moldova vor alege duminică, 28 septembrie, Parlamentul de legislatura a XII-a. Pentru alegerile parlamentare din 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot.

Secţiile de votare au fost deschise la ora 07:00 şi vor fi închise la 21:00. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale.

Sistemul electoral a rămas neschimbat: alegerile parlamentare din 2025 se desfășoară, ca și în 2021, în baza unui sistem proporțional, într-o singură circumscripție națională, într-un singur tur.

Pentru alegerile din 28 septembrie au fost înregistrați 22 de concurenți electorali: 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Înregistrarea Partidului “Moldova Mare” a fost anulată prin hotărârea CEC din 26 septembrie 2025. Blocul BUN a a anunţat că se retrage din cursă în favoarea PAS.

Potrivit deciziei CEC, ordinea concurenților electorali în buletinele de vot va fi următoarea:

1.Partidul Acțiune și Solidaritate

2.Partidul „Democrația Acasă”

3.Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare

4.Candidatul independent Andrei Năstase

5.Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

6.Candidata independentă Olesea Stamate

7.Partidul Social Democrat European

8.Partidul Național Moldovenesc

9.Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”

10.Blocul Electoral „Alternativa”

11.Partidul Mișcarea Respect Moldova

12.Blocul Electoral „Împreună”

13.Partidul Liga Orașelor și Comunelor

14.Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

15.Candidata independentă Victoria Sanduța

16.Partidul Alianța „Moldovenii”

17.Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”

18.Partidul „Noua Opțiune Istorică”

19.Partidul Liberal

20.Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”

21.Tatiana Crețu

22.Partidul „Partidul Nostru”

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, au fost constituite 2 274 de secții de votare pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în afara țării.

Astfel, dintre acestea:

· 1 961 de secții pe teritoriul dintre Nistru şi Prut;

· 12 secții suntdestinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului;

· 301 secții au fost organizate pentru cetățenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara țării, în 41 de state.

În circumscripția electorală Chișinău, inclusiv în suburbii, alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în cadrul a 313 secții de votare.

Pentru prima dată la un scrutin parlamentar, este introdus votul prin corespondență pentru cetățenii Republicii Moldova domiciliați în 10 state

Autoritățile din Republica Moldova au deschis 23 secții de votare pe teritoriul României pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional.

Secții de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova: