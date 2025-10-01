CCR are judecători cu pensii mai mari decât salariile președinților de stat din Europa

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat noua grilă de venituri pentru judecători, document intrat în vigoare la 30 septembrie 2025, notează România TV.

În paralel, instituția va trebui să judece, în luna octombrie, proiectul de lege prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan propune reducerea pensiilor speciale cu 25%.

În prezent, pensiile speciale ale magistraților se ridică, în medie, la 25.000 lei net pe lună. Dacă proiectul Guvernului va fi adoptat, acestea ar urma să fie reduse la aproximativ 18.000 lei net.

Datele publicate arată că unii judecători ai CCR depășesc însă aceste valori:

Mihaela Ciochină – pensie de 50.000 lei pe lună (aprox. 600.000 lei pe an);

Cristian Deliorga – pensie de 60.700 lei pe lună (aprox. 800.000 lei pe an);

Bogdan Licu – pensie de 32.000 lei pe lună (aprox. 383.000 lei pe an);

Gheorghe Stan – pensie de 30.000 lei pe lună (aprox. 350.000 lei pe an).

În total, patru dintre cei nouă judecători ai CCR încasează pensii speciale de peste 30.000 lei net, în paralel cu indemnizația lunară de magistrat. De asemenea, și Csaba Asztalos figurează printre beneficiarii acestor pensii.

Potrivit documentului publicat de Curtea Constituțională:

Președintele CCR câștigă un salariu brut de 47.000 lei ;

Judecătorii constituționali primesc 45.000 lei brut lunar ;

Se adaugă spor de confidențialitate – 2.300 lei ,

spor de stres – 11.700 lei ,

spor pentru titlul de doctor – 950 lei ,

spor pentru condiții grele de muncă – 300 lei.

Aceste beneficii plasează veniturile nete lunare la valori considerabil mai mari decât salariul mediu pe economie, estimat în jur de 5.000 lei.

Printre cei nouă judecători ai CCR, președintele instituției, Simina Tănăsescu, a depus deja cerere de pensionare. În cazul în care aceasta va fi aprobată, se va alătura colegilor care beneficiază de pensii speciale.

Decizia pe care CCR o va lua în octombrie este considerată crucială pentru credibilitatea Guvernului și pentru implementarea angajamentelor României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reducerea pensiilor speciale ale magistraților a fost solicitată insistent de Comisia Europeană, ca parte a reformelor de consolidare fiscală. În paralel, Guvernul a crescut impozitul pe veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, în pachetul II de reforme fiscale, prezentat recent.