ÎCCJ a respins recursul în casație a lui Marian Vanghelie. Sentința rămâne definitivă

ÎCCJ a respins recursul în casație a lui Marian Vanghelie. Sentința rămâne definitivă
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, 30 septembrie 2025, ca inadmisibil recursul în casație formulat de fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, împotriva unei decizii a Curții de Apel București. Fostul primar al Sectorului 5 a fost trimis în judecată într-un dosar ce viza o mită estimată la aproximativ 30 de milioane de euro.

ÎCCJ a respins ca inadmisibil recursul în casație din dosarul lui Marian Vanghelie

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca inadmisibil recursul în casație formulat de Marian Vanghelie, în temeiul articolului 440 din Codul de procedură penală. Instanța l-a obligat pe fostul primar al Sectorului 5 la plata sumei de 200 de lei, sumă ce reprezintă cheltuielile judiciare către stat.

Decizia instanței are la bază hotărârea Curții de Apel București din 19 martie 2025, când un complet format din judecătoarele Maria Virginia Bărăscu și Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry a dispus achitarea pentru toți inculpații din dosar.

Fostul primar al Sectorului 5 a fost achitat pentru spălare de bani și abuz în serviciu

Instanța a pronunțat achitarea fostului primar pentru infracțiunile de abuz în serviciu și spălare de bani, constatănd, în schimb, că faptele de luare de mită s-au prescris.

Cazul lui Marian Vanghelie a atras atenția publică încă din 2015, când procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru că ar fi primit mită de aproximativ 30 de milioane de euro, considerată cea mai mare sumă de mită din istoria Direcției Naționale Anticorupție.

Faptele au fost comise când Marian Vanghelie a fost primarul sectorului 5

Potrivit DNA, faptele ar fi fost comise în perioada 2006–2014, când fostul primar conducea Sectorul 5. Procurorii susțin că acesta, împreună cu colaboratori apropiați, ar fi solicitat un comision de 20% din valoarea contractelor publice atribuite firmelor controlate de omul de afaceri Dumitru Marin, valoarea totală a acestor contracte depășind 738 de milioane de lei.

În mai 2021, Tribunalul București l-a condamnat pe fostul primar la 11 ani și 8 luni de închisoare pentru infracțiuni de corupție, iar alte patru persoane implicate au primit pedepse cuprinse între trei și opt ani de detenție, unele cu suspendare.

