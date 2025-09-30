Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șor”

Republica Moldova. Deputata fugară Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar instanța a dispus și anunțarea acesteia în căutare internațională, întrucât nu se mai află pe teritoriul Republicii Moldova.

Avocatul Marinei Tauber, Sergiu Moraru, a declarat după ședința de judecată că atât clienta sa, cât și bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, nu au avut niciodată atribuții sau mijloace financiare pentru a susține fostul Partid „Șor”.

„Ele nu au finanțat partidul ăsta și nu a fost, sub nicio formă, nici în atribuțiile lor finanțarea partidului și nici nu au avut aceste mijloace bănești. În cazul Tauber, e mai specific, pentru că dumneaei a depus declarații de avere în fiecare an și acolo nu se regăsesc mijloace care să fie donații pentru Partidul Politic „Șor”. Din această cauză, recunoașterea vinovăției că ea ar fi finanțat cumva Partidul „Șor” sau ar fi acceptat finanțarea Partidului „Șor” este ireală și nefondată. Este o versiune inventată a procurorilor și un adevăr pe care toată lumea îl înțelege. Astăzi, reieșind din scorul electoral, instanța a dat prioritate versiunii inventate a procurorilor și nu adevărului pe care toată lumea îl cunoaște și pe care l-am demonstrat în această ședință”, a declarat Moraru.

La rândul său, procurorul pe caz, Roman Porubin, a precizat că instanța a aplicat o pedeapsă cumulată pentru patru capete de acuzare.

„Pedeapsa este în limitele prevăzute de legislația penală. Urmează să facem cunoștință cu dispozitivul hotărârii, să vedem care au fost argumentele instanței care au dus la individualizarea acestei pedepse și, bineînțeles, o să avansăm o poziție publică oficială din partea instituției. Pe tot parcursul dosarului, am lăsat partea apărării să-și facă jocul, dar noi am lucrat la dosar. Bineînțeles că modul în care se înfăptuiește justiția nu necesită validări din partea oamenilor politici sau din partea unor participanți la proces. Temeinicia argumentelor care sunt expuse în sentința care a fost pronunțată astăzi trebuie să convingă publicul despre justiția soluției”, a declarat Porubin.

Potrivit procurorilor, Marina Tauber este vizată în mai multe dosare penale, fiind acuzată că ar fi acceptat finanțări ilegale de aproximativ 195 de milioane de lei de la gruparea oligarhului condamnat Ilan Șor, bani care ar fi provenit din Federația Rusă și transportați în Republica Moldova de „curieri”. Sumele ar fi fost folosite pentru salarizarea neoficială a membrilor de partid și pentru organizarea protestelor antiguvernamentale.

Într-un alt dosar, aceasta este acuzată că a falsificat rapoartele financiare în campania pentru Primăria municipiului Bălți. Procurorii afirmă că Tauber ar fi primit 9,7 milioane de lei de la grupul „Șor”, dar a raportat doar 750.000 de lei, proveniți fictiv de la 104 persoane care, în realitate, nu au făcut donații.

Ulterior, după condamnarea lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare în absență, Tauber a fost acuzată și de amestec în actul de justiție, după ce a organizat proteste la Curtea de Apel Chișinău, cerând demisia judecătorilor și procurorilor pe care i-a acuzat de corupție.

Deși s-a prezentat la mai multe ședințe de judecată în 2024, pe 7 ianuarie 2025, când nu mai avea interdicția de a părăsi țara, Marina Tauber a plecat la Istanbul și nu a mai revenit în Republica Moldova. În iulie 2025, aceasta a fost surprinsă la Moscova, la congresul blocului politic „Victorie” lansat de Ilan Șor, iar anterior participase și la un forum economic de la Sankt Petersburg.

Hotărârea de astăzi poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.