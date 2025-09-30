Doi funcționari bulgari, demiși după ce au cerut mită lui Robbie Williams

Autoritățile bulgare au anunțat că doi inspectori ai Agenției Executive pentru Administrarea Transportului Rutier au fost concediați după ce ar fi solicitat mită șoferilor care aduceau echipamentele necesare concertului susținut de Robbie Williams la Sofia. „I-au rugat chiar și pe cei care nu aveau numerar să meargă la un bancomat”, a declarat un comisar al poliției potrivit Novinite.

Camioanele verificate erau încărcate cu echipamente de scenă și sisteme de sunet pentru turneul internațional al artistului britanic, iar întârzierea cauzată de control risca să afecteze desfășurarea concertului. Potrivit presei bulgare, inspectorii ar fi încercat să justifice cererea de bani prin invocarea unor „nereguli administrative”, însă șoferii au refuzat și au anunțat imediat organizatorii evenimentului.

Ulterior, poliția bulgară a declanșat o anchetă internă, iar Ministerul Transporturilor a confirmat că cei doi angajați implicați au fost demiși și riscă acum dosare penale pentru corupție. Autoritățile au transmis că astfel de incidente afectează imaginea Bulgariei și au promis măsuri ferme pentru combaterea mitei în structurile de control rutier.

Potrivit sursei citate, reacția autorităților a fost una rapidă, iar ancheta internă a confirmat existența unei tentative de mită, motiv pentru care cei doi funcționari au fost imediat eliberați din funcție.

Ministrul Grozdan Karadzhov a subliniat că asemenea comportamente nu vor fi tolerate și că instituția pe care o conduce va colabora cu procurorii pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.

Reacțiile online nu au întârziat să apară, mulți bulgari ironizând situația prin comentarii care au devenit virale pe rețelele sociale. „Robbie Williams este mai eficient în combaterea corupției decât instituțiile bulgare”, a glumit un internaut din Bulgaria

Concertul artistului britanic, desfășurat pe stadionul Vasil Levski din Sofia, a atras zeci de mii de fani și s-a transformat, involuntar, într-un simbol al luptei împotriva corupției din administrația bulgară.