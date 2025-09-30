Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis la Timișoara Cities Summit că exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană ar trebui reconsiderate, subliniind rolul marilor orașe în dezvoltarea economică și geopolitică a continentului.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat marți la Timișoara Cities Summit, un eveniment dedicat viitorului Uniunii Europene și rolului pe care îl au marile orașe europene în extinderea acesteia. În cadrul discursului, șeful statului a afirmat că exigențele pentru aderarea de noi state la UE ar putea fi prea mari, având în vedere competiția geopolitică dintre Europa și alte modele.

„Poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari, având în vedere că există o competiție geopolitică între Europa și alte modele”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a reamintit că România însăși nu era complet pregătită atunci când a aderat în 2007, dar a îndeplinit cerințele pas cu pas, pe parcursul procesului de integrare.

Șeful statului a ridicat o problemă esențială: lipsa de presiune din partea societăților din statele candidate pentru a forța reformele necesare aderării.

„Poate că noi nu suntem suficient de competitivi, suficient de flexibili economic și poate de asta nu suntem destul de atractivi, pentru ca societățile din țările lor să pună presiune pentru reforme care să le aducă la stadiul necesar pentru aderare”, a subliniat președintele României.

Un alt punct important al discursului a vizat relația dezechilibrată dintre marile orașe europene și statele naționale. Nicușor Dan a arătat că, deși orașele sunt motoarele dezvoltării economice și produc valoare, acestea nu beneficiază suficient de resurse pentru a se dezvolta pe măsura potențialului lor.

„Marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea, care aduc valoare economică și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut. Resursele care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine nu sunt alocate”, a explicat șeful statului.

În sprijinul acestei idei, Nicușor Dan a oferit exemplul mandatului său de primar al Bucureștiului, menționând că, în ciuda numeroaselor discuții purtate cu autoritățile naționale, doar câteva tramvaie au fost incluse în PNRR pentru Capitală.

Președintele României a anunțat că va susține în Consiliul European un rol mai mare al asociațiilor reprezentative ale orașelor. Acesta a subliniat că solidaritatea între primari rămâne un instrument important pentru schimbul de soluții și bune practici.

„Furam unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetățeni… cum să facem orașele noastre atractive și tot timpul tipul acesta de întâlniri e foarte util pentru ca primarii să învețe unii de la alții”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a subliniat importanța participării președintelui la acest eveniment:

„Mă bucur enorm că președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația Timișoarei de a participa la Timișoara Cities Summit. Vom avea aici primari, ambasadori și lideri din 15 țări europene – membre ale UE și țări candidate, pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei. E o mare mândrie că Timișoara devine locul unde Europa își pune întrebările importante despre prezent și viitor”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook.

Potrivit organizatorilor, în prima parte a summitului, primarii prezenți au participat la sesiuni de dezbateri pe teme precum extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european și finanțarea directă a orașelor.

Evenimentul se va încheia cu semnarea unei declarații comune a primarilor din UE și din statele candidate, prin care se va sublinia rolul esențial al orașelor în procesul de extindere europeană.

Printre participanți se află:

Vassil Terziev (primarul Sofiei, Bulgaria)

Gergely Karacsony (primarul Budapestei, Ungaria)

Tomislav Tomasevic (primarul Zagrebului, Croația)

Andriy Sadovyi (primarul Lvovului, Ucraina)

Roman Klichuk (primarul Cernăuțiului, Ucraina)

Nicolae Dandiș (primarul orașului Cahul, Republica Moldova)

Dusan Raicevic (primarul orașului Bar, Muntenegru)

Ivan Gulam (primarul localității Pirovac, Croația)

La Cinema Timiș are loc conferința publică „Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future”, la care au confirmat prezența Anitta Hipper, purtător de cuvânt al UE pentru Afaceri Externe și Securitate, Katalin Cseh, membră a Parlamentului Ungariei, Lyudmyla Tautiieva, consultant în politici publice din Ucraina, și jurnalistul John Kampfner.