Domeniul în care orice angajat cu experiență poate ajunge la un salariu de 15.000 de lei pe lună

Industria auto din România este un sector atractiv pentru angajați, oferind locuri de muncă atât tinerilor aflați la început de carieră, cât și profesioniștilor cu o vastă experiență. Nivelul salariilor diferă semnificativ, fiind influențat de funcția ocupată, de orașul sau regiunea în care se desfășoară activitatea, dar și de politica salarială și pachetul de beneficii oferit de fiecare companie. Marian Lazăr, prim-vicepreședinte al Patronatului Operatorilor de Service Auto (POSA), afirmă că un mecanic auto poate ajunge la un salariu de 15.000 de lei.

Muncitorii din producție sau linia de asamblare câștigă, în medie, în jur 5.000 de lei net pe lună, în timp ce mecanicii auto sau tehnicienii din service-uri specializate pot ajunge la venituri de 15.000 de lei, în funcție de complexitatea lucrărilor și experiența acumulată.

„Totul ține de nivelul de pregătire al fiecăruia. Se pleacă, la fel ca în orice alt domeniu, de la minimul pe economie, iar după ce se ajunge la o valoare de 5.000–6.000 de lei încep criteriile de performanță. În funcție de experiență, un mecanic bun poate ajunge la 15.000 de lei pe lună”, ne-a spus Marian Lazăr, reprezentant POSA.

Potrivit prim-vicepreședintelui patronatului, sectorul de mecanică funcționează într-o piață liberă, stabilă, în care fiecare service își poate stabili prețurile în funcție de cerere și ofertă.

„Sectorul de mecanică este stabil pe piața liberă, în timp ce cel de caroserie este limitat de piața de asigurări. Nu putem spune că aici avem o piață liberă, ci una condiționată de companiile de asigurări, care limitează foarte mult valoarea muncii. Pe partea de caroserie, majoritatea reparațiilor se fac pe asigurare. Pe partea de mecanică, fiecare service își stabilește propriile prețuri, în funcție de cerere și ofertă din zona în care se află”, a explicat el.

Conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare, specialiștii în inginerie auto, precum inginerii de proiect sau cei din departamentele de cercetare și dezvoltare, au câștiguri mai ridicate, care pornesc de la 6.000 de lei și pot depăși 12.000 de lei net pe lună în marile companii internaționale.

În aceeași categorie se încadrează și managerii de producție sau coordonatorii de echipă, care beneficiază de pachete salariale atractive, uneori completate cu bonusuri de performanță.

În plus, domeniul auto oferă oportunități pentru cei cu experiență în vânzări și marketing. De exemplu, un consilier de vânzări într-o reprezentanță auto din România poate ajunge la un salariu de 3.000 de euro.