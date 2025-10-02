Îmbătrânirea populației, mare problemă din Republica Moldova. Un angajat întreține un pensionar

Republica Moldova. Un sfert din populația Republicii Moldova a depășit vârsta de 60 de ani, iar procesul de îmbătrânire se accelerează de la an la an. Potrivit specialiștilor, presiunea cade pe umerii angajaților: practic, fiecare salariat întreține un pensionar. În același timp, pensiile rămân insuficiente pentru un trai decent, iar speranța de viață scăzută face ca mulți vârstnici să se bucure de ele doar câțiva ani. Demografii bat alarma și cer reforme urgente în sistemul social.

Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că peste 616 mii de persoane din țara noastră au peste 60 de ani. În contextul unui proces accelerat de îmbătrânire demografică, specialiștii avertizează că sunt necesare schimbări fundamentale în sistemul social și economic.

„Este un proces destul de accelerat în Republica Moldova, noi am îmbătrânit într-o perioadă record, de vreo 40-50 de ani. Societatea se transformă din una productivistă, în una consumistă. De fapt, ar trebui să se reseteze sistemul, odată ce trăim mai mult, evident trebuie să muncim mai mult”, a explicat demograful Valeriu Sainsus.

Statisticile arată că femeile trăiesc, în medie, cu 4 ani și 7 luni mai mult decât bărbații. O femeie de 60 de ani are o speranță medie de viață de peste 20 de ani, în timp ce pentru bărbați aceasta abia se apropie de 16 ani.

Totodată, mult mai multe femei ajung să se pensioneze. La 1 ianuarie 2025 erau înregistrate 529,7 mii de pensionare, ceea ce reprezintă peste 78% din numărul total al pensionarilor. Diferențe se înregistrează și la nivel de pensii: anul trecut, pensia medie a femeilor a constituit 3.740 de lei, în timp ce bărbații au primit 4.469 de lei. În ambele cazuri, aceste venituri nu pot asigura un trai decent, subliniază experții.

Demografii avertizează că situația economică este grav afectată de îmbătrânirea populației. Raportul dintre persoanele active pe piața muncii și cele aflate la pensie este aproape de unu la unu.

„Economic ne afectează? Evident ne afectează, pentru că raportul dintre cei care sunt în piața muncii și cei care sunt la vârsta de pensii este aproape de unu la unu. Din perspectiva demografică, lucrurile ar fi mult mai drastice. O pensie va fi lucrată de unul care se află legal în câmpul muncii. Drastic este și în contextul în care pensiile rămân destul de mici, iar marea majoritate a populației nu au un trai decent la pensie”, a punctat Valeriu Sainsus.

Statisticile oficiale arată că aproximativ 24,2% dintre pensionari rămân în câmpul muncii chiar și după stabilirea pensiei. În total, peste 24% dintre persoanele trecute de 60 de ani erau active economic în 2024.

În ceea ce privește mortalitatea, datele confirmă că principalele cauze de deces în rândul persoanelor vârstnice sunt bolile aparatului circulator – responsabile pentru 65% din totalul deceselor. Alte 17% sunt cauzate de tumori, iar 6% de bolile aparatului digestiv.