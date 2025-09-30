Bonusurile de pensionare de la Romsilva, reduse la un singur salariu

Bonusurile de pensionare acordate angajaților Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au fost reduse la echivalentul unui salariu, după ce, până acum, contractul colectiv de muncă prevedea acordarea a 10 salarii.

Măsura a fost anunțată de ministra Mediului, Diana Buzoianu, și face parte dintr-un proces mai amplu de reformă, menit să crească transparența și să limiteze sumele uriașe acordate unor directori la retragerea din activitate.

Decizia vine după numeroase critici apărute în ultimii ani legate de bonusurile generoase plătite la pensionare, în special în cazul unor persoane aflate pe funcții de conducere.

Modificarea contractului colectiv de muncă al Romsilva a fost realizată împreună cu reprezentanții sindicatului Silva și cu conducerea regiei, pentru a aduce în acord aceste beneficii cu legislația românească și cu principiile de bună gestiune financiară.

Ministra Diana Buzoianu a explicat măsura într-un mesaj publicat pe Facebook:

„Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva? Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva şi, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă. Pe scurt: A fost modificat articolul care prevedea că se dădeau 10 salarii bonusuri de pensionare, ca să fie aliniat cu legea din România. Bonusul de pensionare a fost limitat la un singur salariu. Adică normalitate”.

Într-o serie de declarații anterioare, ministra Mediului a criticat public modul în care bonusurile de pensionare au fost acordate, în special către directori.

Potrivit datelor prezentate de Diana Buzoianu la Antena 3, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au încasat bonusuri totale de 1 milion de euro.

„Doar în ultimii doi ani de zile, 13 directori au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro. Deci vorbim de nişte discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Iar aceşti bani nu apar din neant, ei apar din bugetul Romsilva, care este un buget care se constituie că se taie anumite păduri, se fac lucrări. Banii aceştia pot fi reorientaţi către administrarea pădurilor”, a declarat Buzoianu.

Aceasta a atras atenția și asupra faptului că, în unele cazuri, beneficiile primite echivalau cu adevărate averi:

„Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100 de mii de euro de la momentul în care te-ai pensionat, acolo nu mai este vorba de un bonus de pensionare. Acolo este vorba de nişte averi care se dau, practic, la propriu în buzunarul unor oameni, doar pentru că au fost în sistem şi pentru că au avut nişte funcţii de conducere în acest sistem”.

Diana Buzoianu a subliniat că limitarea bonusurilor nu este singura măsură, ci face parte dintr-un proces mai amplu de reformă a Regiei Naționale a Pădurilor.

Scopul principal este recredibilizarea instituției și o gestionare mai responsabilă a resurselor financiare și naturale.

„Mergem înainte cu reforma Romsilva pentru a recredibiliza o instituție esențială pentru viitorul pădurilor din România”, a precizat ministra Mediului.

Romsilva administrează aproximativ jumătate din pădurile țării, iar modul în care această instituție gestionează resursele forestiere a fost adesea subiect de critici din partea organizațiilor de mediu și a societății civile.