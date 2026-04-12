Alegerile din Ungaria, urmărite de Moscova. Viktor Orban riscă să piardă puterea, iar influența Rusiei ar putea fi afectată

Alegerile parlamentare din Ungaria vor fi urmărite atent la Moscova, în condițiile în care partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani, riscă să piardă controlul în fața opoziției conduse de Peter Magyar, iar rezultatul ar putea afecta influența Rusiei în Uniunea Europeană, scrie France24.

Premierul ungar Viktor Orban a fost considerat, în ultimii ani, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin în interiorul Uniunii Europene. În acest context, o eventuală victorie a partidului de opoziție Tisza ar putea reduce semnificativ influența Kremlinului în blocul comunitar.

După 16 ani de guvernare, Fidesz se confruntă cu riscul de a pierde puterea, în condițiile în care Peter Magyar este creditat cu un avans consistent în sondaje. Miza alegerilor depășește însă planul intern și este privită ca un posibil punct de cotitură în raportul de forțe dintre Uniunea Europeană și Rusia.

Potrivit unor informații apărute în martie, un raport intern al serviciului rus de informații externe, SVR, descria o strategie denumită „Schimbătorul de jocuri”, care ar fi inclus inclusiv un scenariu extrem – o tentativă de asasinat împotriva lui Orban – cu scopul de a schimba dinamica electorală.

Campania electorală din Ungaria a fost marcată de o escaladare a suspiciunilor privind interferențe externe. Au fost semnalate operațiuni de influență, campanii de dezinformare și activități asociate serviciilor de informații.

Moscova este acuzată că ar fi trimis la Budapesta o echipă de „specialiști” electorali, cu legături în cadrul GRU, serviciul de informații militare al Rusiei, pentru a monitoriza și coordona aceste acțiuni.

„Ceea ce vedem nu mai este doar interferență, ci o veritabilă coluziune între guvernul maghiar și Rusia”, afirmă Anton Șehovțov, directorul Centrului pentru Integritate Democratică din Austria.

Acesta a remarcat și apariția vicepreședintelui american J. D. Vance alături de Viktor Orban la Budapesta, interpretată ca o posibilă tentativă de influențare externă. În același timp, fostul președinte american Donald Trump a promis sprijin economic pentru Ungaria în cazul în care Orban va fi reales.

Numirea Dariei Boyarskaya, fostă traducătoare a lui Vladimir Putin, în echipa de observatori electorali ai OSCE a generat reacții critice din partea unor parlamentari europeni și a organizațiilor pentru drepturile omului. O scrisoare deschisă semnată de 56 de eurodeputați a cerut demiterea acesteia, invocând legăturile directe cu Moscova.

„Rusia are un interes clar în menținerea lui Orban la putere, deoarece Ungaria a acționat constant ca un Cal Troian al Kremlinului, blocând sau diluând deciziile Uniunii Europene privind Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei”, explică Zgut-Przybylska.

În același context, au apărut informații despre o discuție în care liderul ungar și-ar fi exprimat disponibilitatea de a-l sprijini pe președintele rus.

„Sunt la dispoziția dumneavoastră”, i-ar fi transmis Viktor Orban lui Vladimir Putin.

În paralel, Rusia ar fi încercat să influențeze percepția asupra alegerilor, prezentând scrutinul ca o alegere între „pace și stabilitate” sub conducerea Fidesz și „haos și război” în cazul unei victorii a opoziției.

Acest tip de mesaj nu pare însă să fi convins un electorat tot mai nemulțumit, în special din cauza problemelor interne, precum cele din educație și sistemul de sănătate.

În acest context, Peter Magyar, fost membru Fidesz și susținător al unei direcții pro-europene, conduce în sondaje cu aproximativ 10%.

Chiar dacă partidul Tisza ar câștiga alegerile, nu este sigur că va putea guverna fără dificultăți, în condițiile în care Viktor Orban și aliații săi au consolidat, în ultimii ani, controlul asupra instituțiilor și mediului politic. O eventuală schimbare ar putea marca începutul unei distanțări de Rusia, însă influența Moscovei nu ar dispărea imediat, existând riscul intensificării acțiunilor de destabilizare.

„Vor exista încercări serioase din partea Rusiei de a slăbi noua putere de la Budapesta”, avertizează Șehovțov.

În același timp, Rusia mai are aliați în Europa, inclusiv Slovacia, condusă de premierul Robert Fico, care ar putea continua să conteste politicile pro-Ucraina și pro-UE. Potrivit specialistului Michael Toomey, de la Universitatea din Glasgow, o eventuală înfrângere a lui Orban nu ar reprezenta o pierdere totală pentru Rusia. „Nu este un scenariu favorabil pentru Rusia, însă nici nu înseamnă o pierdere completă.”

Ungaria, la fel ca Slovacia, are interese economice importante legate de energia rusească, în special petrol și gaze, ceea ce face improbabilă o ruptură totală de Moscova. Autoritățile de la Budapesta au indicat deja că nu vor putea renunța la energia rusească înainte de 2035, în ciuda obiectivului Uniunii Europene de eliminare până în 2027.

În final, rezultatul alegerilor va fi decisiv. Dacă Tisza obține o majoritate clară, ar putea evita compromisurile majore și ar avea șanse reale să schimbe direcția politică a țării. În lipsa unei astfel de majorități, noul lider ar urma să se confrunte cu un proces politic dificil și de durată, într-un context tensionat, în care rezultatul votului este privit cu îngrijorare la Moscova.