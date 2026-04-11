International

Mesaj de susținere de la premierul Cehiei pentru Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, de duminică

Comentează știrea
Viktor Orban, susținut de premierul Cehiei. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Premierul ceh Andrej Babiš a anunțat public, pe X, că îl susține pe Viktor Orbán înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, în condițiile unui fond politic tensionat și cu o opoziție în creștere.

Mesaj de susținere transmis de premierul Cehiei pentru Viktor Orbán chiar înaintea scrutinului parlamentar din Ungaria

Premierul ceh Andrej Babiš a transmis un mesaj de susținere pentru omologul său ungar, Viktor Orbán, cu doar o zi înainte de alegerile parlamentare programate în Ungaria.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, unde liderul de la Praga și-a exprimat clar opțiunea politică. „Îl susțin pe Viktor Orban duminică. El a luptat întotdeauna pentru o Europă mai puternică, una construită pe pace, națiuni suverane, state membre suverane, competitivitate”, a scris Babiš.

Acesta a evidențiat și importanța continuității politice ținând cont de situația actuală internațională: „În vremuri tulburi, alegerea stabilității și a unei conduceri dovedite contează mai mult ca niciodată.

Andrej Babis. Sursa foto: Dreamstime.com

Premierul Cehiei, sprijin pentru Viktor Orbán. Alegerile din Ungaria se desfășoară într-un climat tensionat și cu o opoziție consolidată

Scrutinul parlamentar din Ungaria are loc într-un moment considerat crucial pentru scena politică internă. Viktor Orbán, aflat la conducerea țării de aproximativ 16 ani, se confruntă cu o competiție mai puternică decât în ciclurile electorale precedente.

Potrivit sondajelor, opoziția, condusă de Péter Magyar, a reușit să mobilizeze un sprijin semnificativ, ceea ce deschide posibilitatea unei schimbări politice importante.

Relația dintre liderii din Cehia și Ungaria s-a consolidat pe fondul unor viziuni politice comune

Apropierea dintre Andrej Babiš și Viktor Orbán s-a accentuat în ultimii ani, în special în cadrul cooperării politice din Parlamentul European.

Ambii lideri sunt asociați cu un curent politic care pune accent pe suveranitatea statelor și pe politici conservatoare. Evoluția politică a lui Babiš indică o schimbare de la o poziție inițial pro-europeană către una mai apropiată de direcțiile promovate de Orbán.

Politicile recente ale guvernului ceh au generat reacții critice pe plan intern și european

Pe plan intern, guvernul condus de Andrej Babiš a inițiat mai multe măsuri care au atras critici din partea opoziției.

Printre acestea se numără reducerea sprijinului pentru Ucraina, dar și refuzul participării la unele inițiative financiare europene destinate Kievului. În paralel, autoritățile de la Praga promovează modificări în domenii precum energia, funcționarea media publică și reglementarea organizațiilor civice.

Aceste direcții sunt contestate de adversarii politici, care susțin că astfel de politici urmează modele aplicate deja în alte state din regiune și ridică semne de întrebare privind respectarea standardelor democratice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale