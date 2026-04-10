Alegeri parlamentare în Ungaria. Cum poate influența un al treilea partid echilibrul de putere de la Budapesta

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt analizate prin prisma unei posibile influențe decisive a unui al treilea partid politic. Sondajele, principalele partide și scenariile de guvernare conturează un scrutin cu mize majore pentru viitorul politic de la Budapesta.

Ungaria se apropie de un scrutin considerat decisiv pentru echilibrul politic intern, dar și pentru relația cu diaspora maghiară, inclusiv din Transilvania. Cursa electorală este marcată de o tensiune politică ridicată, iar rezultatul votului este așteptat să influențeze direcția guvernării de la Budapesta.

În spațiul public din România, analiza alegerilor este adesea concentrată pe confruntarea directă dintre Fidesz - Uniunea Civică Maghiară și Partidul Tisza, însă această interpretare este contestată de unele evaluări politice care susțin că imaginea reală este mai complexă.

O parte dintre analizele recente atrag atenția asupra unui posibil partid politic cu rol de echilibru în viitorul Parlament de la Budapesta. Este vorba despre Mișcarea Patria Noastră, formațiune de extremă dreaptă care a rezultat dintr-o desprindere a aripii radicale a fostului Jobbik.

Partidul este condus de László Toroczkai, care, potrivit informațiilor publice, este căsătorit cu o româncă din Secuime. Formațiunea este asociată cu un discurs naționalist accentuat, axat pe teme precum protejarea maghiarilor din afara granițelor și interpretări istorice legate de Trianon.

Datele din sondaje indică faptul că Mișcarea Patria Noastră se situează constant în intervalul 5–8%, ușor peste pragul electoral necesar pentru intrarea în Parlament. În funcție de aceste estimări, formațiunea ar putea obține între 5 și 8 mandate parlamentare.

Această poziționare o transformă într-un actor potențial relevant în procesul de formare a majorității, în condițiile în care diferențele dintre principalele blocuri politice sunt reduse.

În declarațiile publice, liderul László Toroczkai a exclus o alianță formală cu Fidesz - Uniunea Civică Maghiară, partid aflat sub comandat premierului Viktor Orban. Cu toate acestea, în analizele politice este luată în calcul posibilitatea unor colaborări punctuale, fără participare directă la guvernare.

Un astfel de scenariu ar presupune sprijin episodic în Parlament, în special în voturi esențiale precum moțiuni de încredere sau inițiative legislative importante. Acest tip de cooperare ar putea influența stabilitatea unui guvern minoritar sau fragil.

Ultimele sondaje independente realizate în perioada martie–aprilie 2026, inclusiv de instituții precum 21 Research, Závecz, Median și Publicus, arată că Partidul Tisza se situează în față, cu 49–56% în rândul alegătorilor hotărâți, în timp ce Fidesz - Uniunea Civică Maghiară este creditat cu 37–40%.

Proiecțiile acestor institute indică pentru Partidul Tisza între 138 și 142 de mandate din totalul de 199, ceea ce ar însemna o majoritate confortabilă în Parlament.

Pe de altă parte, sondajele realizate de instituții apropiate guvernării, precum Nézőpont și Alapjogokért, conturează o competiție mult mai echilibrată sau chiar un ușor avantaj pentru Fidesz - Uniunea Civică Maghiară, fără a mai garanta însă majoritatea de două treimi.

Estimările includ și un segment important de indeciși, situat între 20 și 27%, precum și o prezență la vot anticipată între 70 și 75%, factori considerați determinanți pentru rezultatul final.