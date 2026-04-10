Viktor Orban acuză opoziția de „complot”. Tensiunile cresc înainte de alegerile parlamentare

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat vineri acuzații la adresa opoziției, susținând că există acțiuni menite să influențeze alegerile parlamentare programate duminică. Declarațiile au fost făcute cu două zile înainte de scrutin, în contextul unei competiții electorale strânse și al unor presiuni pe care liderul de la Budapesta le consideră atât interne, cât și externe.

Șeful guvernului ungar a prezentat actuala campanie electorală ca parte a unui plan coordonat împotriva guvernării sale. Acesta a susținut că opoziția ar încerca să afecteze rezultatul votului și încrederea publicului în procesul electoral, invocând inclusiv acțiuni de destabilizare.

„Aceştia ‘complotează cu serviciile de informaţii străine, neezitând să recurgă la orice mijloace’ pentru a prelua puterea”, a scris Viktor Orban pe Facebook, într-o postare în care a denunțat ameninţările cu violenţă la adresa susţinătorilor săi, acuzaţiile de fraudă electorală „fabricate din nimic” şi „manifestaţiile preorganizate” înainte chiar de numărarea voturilor.

Alegerile de duminică îl găsesc pe liderul partidului Fidesz în cursa pentru un nou mandat de premier, care ar fi al cincilea consecutiv. După 16 ani de dominație politică, Viktor Orban se confruntă cu una dintre cele mai dificile competiții electorale din ultimii ani.

Principalul adversar politic este Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, fost apropiat al puterii, care conduce formațiunea de centru-dreapta Tisza. Sondajele indică o competiție strânsă, cu un avans pentru opoziție estimat între șase și 16 puncte procentuale.

În vârstă de 62 de ani, Viktor Orban este cel mai longeviv lider aflat în funcție din Uniunea Europeană și o figură asociată curentului eurosceptic.

În timpul mandatelor sale, Ungaria a fost caracterizată de analiști ca un sistem politic dominat de populism conservator.

De-a lungul timpului, premierul ungar a menținut relații apropiate cu lideri internaționali precum Donald Trump și Marine Le Pen, lidera formațiunii franceze de extremă dreapta Rassemblement National.

Contextul politic intern și aceste relații externe conturează cadrul în care au loc alegerile de duminică, considerate decisive pentru viitorul guvernării de la Budapesta.