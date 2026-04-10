Avantajul electoral al Partidului Tisza în fața alianței Fidesz–KDNP s-a menținut constant până în ultimele zile ale campaniei electorale din Ungaria, fără semne de erodare, informează eurointegration.com.ua.

Potrivit celor mai recente sondaje realizate înaintea scrutinului parlamentar, formațiunea de opoziție condusă de Peter Magyar continuă să devanseze partidul premierului Viktor Orbán. Diferențele variază în funcție de categoriile analizate, indicând o diferență de 9, 11 și chiar 13 puncte procentuale în favoarea Tisza.

Sondajul indică o schimbare vizibilă în preferințele electoratului din Ungaria. Datele, culese de Institutul Publicus și publicate de cotidianul Nepszava, arată că partidul de opoziție Tisza conduce detașat în rândul alegătorilor hotărâți, având un avans de 13 puncte procentuale față de Fidesz.

Comparativ cu măsurătorile de la finalul lunii martie, formațiunea de opoziție a reușit să-și consolideze poziția. Sprijinul său a crescut cu 2 puncte procentuale în rândul populației generale, cu 4 puncte în categoria celor care declară că vor merge sigur la vot și cu 3 puncte în rândul alegătorilor deja deciși.

În același timp, partidul de guvernământ a înregistrat o scădere ușoară, pierzând câte un punct procentual în toate aceste segmente. În ceea ce privește intenția de vot, Tisza obține 38% în rândul participanților la scrutin, comparativ cu 29% pentru Fidesz.

Diferența se accentuează în rândul celor siguri că vor vota, unde scorurile sunt de 45% față de 34%, și devine și mai pronunțată în rândul alegătorilor care și-au stabilit deja opțiunea politică: 52% pentru Tisza , față de 39% pentru Fidesz.

Sondajul a fost efectuat între 7 și 9 aprilie, pe un eșantion de 1.004 respondenți, fiind considerat reprezentativ pentru populația adultă a Ungariei, în funcție de criterii precum vârsta, genul, nivelul de educație și distribuția regională.

Potrivit celor mai recente estimări înaintea alegerilor parlamentare, partidul de opoziție „Tisza ”, condus de Peter Magyar, ar putea obține între 138 și 143 de mandate în Adunarea Națională.

În același timp, datele indică o preocupare tot mai mare în rândul electoratului: un număr semnificativ de alegători se declară îngrijorați de posibile fraude electorale și de riscul unor influențe externe asupra procesului de vot.

Alte cercetări sociologice confirmă tendința de creștere a diferenței dintre formațiunea de opoziție Tisza și partidul de guvernământ Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, pe măsură ce scrutinul parlamentar se apropie.

Mai subliniem faptul că Ungaria utilizează un sistem electoral mixt, în care mandatele din Parlament sunt distribuite atât prin vot proporțional, pe liste naționale, cât și prin scrutin uninominal în circumscripții, unde candidatul clasat pe primul loc obține direct mandatul.

Această formulă poate genera discrepanțe între scorul național al unui partid și numărul efectiv de mandate câștigate, deoarece succesul depinde în mare măsură de rezultatele obținute în fiecare district în parte.