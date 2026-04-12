Turcia își extinde industria de apărare. Țara va deschide o fabrică pentru kituri de ghidare laser

LGK-82. Sursa foto: Facebook/Aselsan
Turcia încearcă să își extindă capacitățile din industria de apărare și va deschide o fabrică pentru producerea kiturilor de ghidare laser. Aceste sisteme moderne transformă bombele convenționale în muniție inteligentă, potrivit Defence-blog.

Kiturile de ghidare laser, produse integral în Turcia

Potrivit ASELSAN, kiturile de ghidare laser LGK-82 sunt sisteme produse integral în Turcia. Testele de acceptare în fabrică, care verifică calitatea și performanța înainte ca echipamentele să părăsească unitatea de producție, au fost finalizate pentru un lot de mari dimensiuni, iar livrările în serie sunt în curs.

Compania a transmis că ritmul de producție este intens, iar fabricarea sistemelor sale de apărare de înaltă tehnologie se desfășoară la capacitate maximă.

Care sunt caracteristicile sistemului LGK-82

Compania a transmis trei caracteristici principale ale sistemului LGK-82: precizia ridicată a loviturilor împotriva țintelor fixe și în mișcare, proiectarea și producția realizate integral pe plan intern, fără componente străine, precum și integrarea rapidă și ușoară pe platformele aeriene existente.

Trump despre iranieni: Prevăd că se vor întoarce la negocieri și ne vor da tot ce vrem. Au venit ca și cum ar avea cărțile, dar nu el au
Ucraina pregătește un nou schimb de prizonieri cu Rusia, după eliberarea a 182 de civili și militari
LGK-82. Sursa foto: Facebook/Aselsan

ASELSAN a arătat că sistemul permite schimbarea țintei după lansare, adică modificarea punctului de lovire după ce arma a fost lansată de pe aeronavă. Totodată, compania a precizat că acest kit reduce daunele colaterale comparativ cu variantele neghidate.

Compania a transmis că LGK-82 este proiectat ca un sistem de top în categoria sa operațională. Compania a precizat că, pe lângă livrările pentru forțele armate turce, urmărește și extinderea exporturilor, lucrând la cooperare internațională cu state aliate.

ASELSAN, cea mai mare companie de electronică pentru apărare din Turcia

Baza industrială de apărare a Turciei s-a extins în ultimii ani, iar ASELSAN se află în centrul acestei evoluții, fiind cea mai mare companie de electronică pentru apărare din țară.

LGK-82 face parte din eforturile Turciei de a reduce dependența de munițiile de precizie din import, prin dezvoltarea unor soluții de ghidare proprii, produse la scară largă pe plan intern.

Stiri calde

19:25 - Trump despre iranieni: Prevăd că se vor întoarce la negocieri și ne vor da tot ce vrem. Au venit ca și cum ar avea că...
19:17 - Două femei, arestate în Indonezia sub acuzația de blasfemie. Un videoclip viral a declanșat reacții în lanț
19:09 - UE a pierdut aproape 11.000 de bancomate într-un an, potrivit Federației Bancare Europene
19:03 - Sfântul Sava de la Buzău, martirizat pe 12 aprilie 372 d.Hr.
18:56 - Ucraina pregătește un nou schimb de prizonieri cu Rusia, după eliberarea a 182 de civili și militari
18:43 - Prognoza meteo pentru săptămâna 13–19 aprilie. Temperaturile cresc treptat, dar ploile rămân prezente

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
