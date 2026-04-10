Sclavie și abuzuri la fabrica producătorului auto chinez BYD din Ungaria, detectate de o investigație

O investigație a China Labor Watch (CLW) ridică acuzații privind posibile abuzuri asupra muncitorilor migranți la construcția fabricii BYD din Szeged, Ungaria. Raportul vizează subcontractarea, programul de lucru și riscuri de muncă forțată în lanțul de producție, relatează CBC.

Un raport realizat de China Labor Watch (n.r. Organizația pentru drepturile muncitorilor chinezi) indică posibile încălcări ale legislației muncii la proiectul companiei BYD din Szeged, Ungaria. Investiția, estimată la 6 miliarde de dolari, vizează o capacitate de producție de aproximativ 300.000 de vehicule electrice anual pentru piața europeană.

Analiza se bazează pe discuții cu 50 de muncitori migranți din China, angajați prin intermediul unor subcontractori. Aceștia au descris condiții care, potrivit raportului, pot indica riscuri asociate muncii forțate în lanțul de aprovizionare.

Muncitorii intervievați au relatat zile de lucru consecutive, fără perioade de odihnă, cu ture de până la 12 sau 14 ore și pauze scurte. În unele cazuri, orele suplimentare nu ar fi fost remunerate, iar plata salariilor ar fi fost întârziată până la trei luni.

Raportul mai menționează taxe de recrutare ridicate, care ar fi generat dependență financiară pentru lucrători. De asemenea, unii muncitori ar fi intrat în Ungaria pe vize de afaceri, nu pe permise de muncă, ceea ce le-ar fi limitat accesul la protecție și servicii medicale.

Reprezentanta proiectului, Elaine Lu, a declarat: „Este important ca utilizatorii să știe ce se află cu adevărat în spatele acestor vehicule electrice și care sunt condițiile de muncă din producția acestor mașini.”

Ea a mai spus: „Muncitorii chinezi aduși să lucreze pe aceste șantiere sunt angajați în condiții destul de îngrozitoare.”

Investigația atrage atenția asupra rețelelor de subcontractare, despre care susține că pot dilua responsabilitatea directă a companiei în gestionarea condițiilor de muncă.

Elaine Lu a explicat: „Dacă apar probleme, ei spun pur și simplu: ‘aceasta a fost problema subcontractorului, ei i-au angajat’. Astfel își evită propria responsabilitate.”

Ea a mai spus: „Nu știu la cine să apeleze dacă își vor salariile înapoi.”

Totodată, Lu a declarat: „Sperăm ca BYD să ia foarte în serios aceste încălcări și aceste constatări, deoarece reprezintă încălcări ale legislației locale și ale standardelor internaționale.”