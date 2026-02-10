Justitie

Plafonarea sporului pentru condiții de muncă, contestată la CCR

Plafonarea sporului pentru condiții de muncă, contestată la CCR
Curtea Constituțională a României a fost sesizată, la solicitarea unor lucrători membri de sindicat, cu privire la neconstituționalitatea articolului care plafonează la 300 de lei sporul pentru condiții de muncă. Instanța a apreciat că prevederea legală este relevantă pentru soluționarea cauzei și a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru declanșarea controlului de constituționalitate.

Prin Ordonanța de urgență nr. 36/2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan a modificat radical modul de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, stabilind un plafon de 300 de lei brut. Măsura a înlocuit sistemul procentual aplicat până în iunie anul trecut și a generat, pentru mii de angajați, inclusiv funcționari publici, reduceri salariale efective, aplicate uniform, fără diferențiere în funcție de nivelul de risc sau de venit.

Sindicatul Național Forța Legii, organizație fondată și condusă de Ringo Dămureanu, a contestat măsura în instanță. Sindicatul a solicitat obligarea instituțiilor să repună reclamanții în situația anterioară lunii iulie 2025, prin menținerea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare la nivelul acordat în iunie 2025, precum și restituirea diferențelor dintre sumele primite înainte și după aplicarea ordonanței, actualizate cu dobânda, la care să se adauge dobânda legală penalizatoare.

Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Decizia Tribunalului Dolj

În urma demersului inițiat de Sindicatul Forța Legii, în Dosarul nr. 4176/63/2025, având ca reclamanți funcționari publici din DSP Dolj, Tribunalul Dolj a dispus sesizarea Curtea Constituțională a României cu privire la art. I pct. 9 din OUG nr. 36/2025, text aplicabil funcționarilor publici.

Instanța a constatat că prevederea are legătură directă cu cauza dedusă judecății și că sunt întrunite condițiile legale pentru efectuarea controlului de constituționalitate, ceea ce înseamnă că plafonarea sporului este, oficial, supusă analizei CCR.

Ce va analiza CCR

Judecătorii constituționali urmează să verifice, printre altele, dacă Guvernul putea adopta această măsură prin ordonanță de urgență în lipsa unei situații extraordinare, precum și dacă plafonarea uniformă a unui spor cu rol compensator respectă principiul proporționalității. De asemenea, vor fi avute în vedere respectarea egalității în drepturi, a securității juridice și a normelor privind protecția muncii.

Sesizarea Curții Constituționale nu are un caracter simbolic, ci reprezintă rezultatul unei acțiuni juridice asumate și consecvente, desfășurate de o echipă de apărători ai lucrătorilor din administrația publică, sănătate și asistență socială, cu o experiență profesională de peste două decenii.

Indiferent de soluția finală, demersul arată că lucrătorii reprezentați de Sindicatul Național Forța Legii beneficiază de apărare juridică și de utilizarea tuturor instrumentelor legale disponibile. În timp ce alte categorii au acceptat reducerile salariale fără contestare, acest caz demonstrează că există situații în care sunt invocate legea, instanța și Constituția pentru protejarea drepturilor angajaților.

