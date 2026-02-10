Bolojan către Thuma: PNL nu trebuie nici să se userizeze, dar nici să se pesedizeze

Premierul Ilie Bolojan susține că disputele apărute în interiorul Partidului Național Liberal au legătură cu procesul de reformare a formațiunii și cu criteriile de performanță, nu cu actul de guvernare. În ceea ce îl privește pe Hubert Thuma, premierul a afirmat că acuzațiile acestuia nu au bază reală și nu influențează direcția profesională a partidului.

Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din Partidul Național Liberal, explicând că discuțiile interne au vizat necesitatea reînnoirii partidului și creșterea performanței. Întrebat despre așa-numitul „puci” din interiorul formațiunii, premierul a respins ideea că ar fi vorba despre conflicte generate de politicile guvernamentale. Potrivit acestuia, tensiunile au apărut din dorința de schimbare și din nevoia de a înlocui organizații sau lideri care nu au obținut rezultate.

„Discuțiile din interiorul PNL au fost generate nu de politici guvernamentale, ci de aspecte care țin de reînnoirea partidului și de înlocuirea unor organizații și a unor colegi care nu au făcut performanță”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că performanța trebuie să fie un criteriu fundamental, indiferent dacă este vorba despre un partid politic, un minister sau o instituție publică. „Dacă vrem ca într-o organizație să performezi, trebuie să-i susții pe cei mai buni oameni care ocupă pozițiile de decizie”, a adăugat el.

Ca exemplu, Ilie Bolojan a invocat rezultatul alegerilor din București, unde PNL l-a susținut pe Ciprian Ciucu. „Să susținem cel mai bun candidat pe care l-am avut, în persoana domnului Ciprian Ciucu, care, beneficiind de munca depusă la primărie și de încrederea bucureștenilor, a fost ales primarul general”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că o parte dintre colegii vizați de aceste schimbări nu au acceptat să facă un pas în lateral, deși statutul partidului prevede această posibilitate în cazul rezultatelor slabe. „Am dorit să facem aceste schimbări și o parte dintre colegii care erau în cauză nu au dorit să facă un pas în lateral, deși prevederile din statut spun clar acest lucru”, a explicat el.

Premierul a mai spus că aceste dispute interne nu sunt de interes pentru cetățeni. „Cetățenii din România nu sunt interesați de acest tip de aspecte, ei sunt interesați de problemele importante pe care le are țara”, a declarat Bolojan.

Referitor la criticile formulate de Hubert Thuma, care i-a reproșat lipsa de susținere pentru Crin Antonescu la alegerile prezidențiale, Ilie Bolojan a respins aceste acuzații. „Românii sunt cei care au hotărât cine a intrat în turul al doilea și cine a câștigat alegerile prezidențiale și trebuie să le respectăm acest vot”, a afirmat premierul.

El a explicat că, la acel moment, se afla într-o poziție de președinte interimar, fără legitimitatea unui vot popular, într-un context extrem de tensionat. „Eram într-o poziție de președinte interimar, fără legitimitatea unui vot popular, într-un context foarte tensionat”, a spus Bolojan, adăugând că speculațiile apărute ulterior nu au „niciun fundament real”.

Ilie Bolojan a răspuns și acuzațiilor legate de o presupusă „userizare” a PNL, după ce i s-a reproșat că s-ar fi înconjurat la Palatul Victoria de membri USR sau REPER. Premierul a susținut că a ales colaboratori pe criterii profesionale.

„Am căutat întotdeauna să mă înconjor cu profesioniști și toți colegii pe care i-am nominalizat am căutat să stăpânească domeniul în care lucrează”, a afirmat acesta. În final, Ilie Bolojan a subliniat direcția pe care o vede pentru partid. „PNL nu trebuie nici să se userizeze, dar nici să se pesedizeze. Trebuie să rămână un partid care contribuie la modernizarea României, care păstrează tradițiile și susține oamenii care muncesc în țara asta”, a declarat premierul.