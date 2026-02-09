Primarul municipiului Oradea sare în apărarea lui Bolojan: Când închizi anumite robinete, deranjezi

Conflictul intern din PNL se accentuează, după ce președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „USR-izează” partidul și că ar fi blocat deliberat o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2024. În acest context, primarul din Oradea, Florin Birta a afirmat că atacurile la adresa premierului vin pentru că acesta „deranjează” prin reformele și deciziile pe care le promovează.

„Adevărul este că, în momentul în care iei decizii dificile, închizi anumite „robinete” și încerci reformezi statul român şi să faci ca țara asta să meargă într-o direcție normală, deranjezi”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Primarul municipiului Oradea a susținut că Bolojan este „atacat din toate direcțiile, inclusiv din interiorul propriului partid”, deoarece încearcă să reformeze statul și să limiteze practicile vechi din politică. „În ultima perioadă, Ilie Bolojan este atacat din toate direcțiile, inclusiv din interiorul propriului partid. Adevărul este că, în momentul în care iei decizii dificile, închizi anumite “robinete” și încerci reformezi statul român şi să faci ca țara asta să meargă într-o direcție normală, deranjezi. Deranjezi foarte tare”, a afirmat acesta.

Fără a-l menționa direct pe Thuma, Birta a respins acuzația că Bolojan ar „USR-iza” PNL și a oferit ca exemplu alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Cine conducea înainte Primăria Capitalei? Nicușor Dan, susținut de USR. Cine a câștigat Primăria Capitalei? Ciprian Ciucu, susținut de Bolojan și de PNL. Sigur că existau și alte variante de candidaturi din partea PNL, variante care, foarte probabil, ar fi pierdut în fața PSD sau USR. Bolojan a ales însă varianta câștigătoare, corectă pentru partid, și a refuzat să sacrifice PNL-ul din orgolii personale, așa cum poate ar fi făcut alții”, a spus edilul.

Primarul din Oradea a respins și acuzația potrivit căreia Bolojan l-ar fi „trădat” pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale.

„Ilie Bolojan nu a candidat la Președinția României. (...) A respectat înțelegerea semnată și nu și-a încălcat cuvântul, susținând candidatura lui Crin Antonescu. Dacă a fost bine sau rău, doar timpul va demonstra. Mai mult, Bolojan a fost prezent, în calitate de președinte interimar, la lansarea candidaturii lui Crin Antonescu, deși a fost atacat dur pentru că „s-ar implica politic” din această funcție”, a explicat acesta.

Birta a afirmat că Bolojan a participat la lansarea candidaturii și la evenimente publice alături de Antonescu, inclusiv la manifestările organizate la Oradea.

Birta a atras atenția și asupra diferențelor de rezultate electorale dintre județe, arătând că în Bihor Crin Antonescu a câștigat alegerile prezidențiale, în timp ce în Ilfov, județ condus de Hubert Thuma, candidatul liberal s-a clasat pe locul al treilea.

„În Bihor, Crin Antonescu a câștigat alegerile, deși suntem acuzați că oamenii apropiați de Bolojan nu s-au implicat. În multe alte județe din țară nu a câștigat. În Ilfov, de exemplu, a fost pe locul 3. Atacurile sunt multe şi vor mai fi, dar faptele rămân. Iar faptele lui Ilie Bolojan vorbesc de la sine”, a mai adăugat acesta.