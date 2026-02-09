Antonescu spune că e convins că a fost trădat la prezidențiale și îl atacă pe Bolojan

Crin Antonescu revine în prim-planul disputei interne din PNL, după ce Hubert Thuma, liderul Consiliului Județean Ilfov, a susținut public că fostul președinte liberal a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale. Afirmațiile fostului candidat la prezidențiale vin într-un context tensionat, marcat de conflictul deschis dintre aripa susținută de Ilie Bolojan și gruparea Thuma–Rareș Bogdan, care contestă actuala conducere a partidului și direcția guvernării, potrivit Gândul.

Fostul candidat afirmă că, din perspectiva sa, episoadele din trecut nu mai au o miză personală, însă admite că declarațiile lui Hubert Thuma reflectă realitatea de atunci. Fostul lider PNL subliniază că și-a asumat rezultatul alegerilor prezidențiale, dar consideră că problema ridicată de Thuma depășește un simplu conflict de persoane și ține de identitatea ideologică a partidului.

„Mi-am asumat integral rezultatul din alegerile prezidențiale. Fiecare știe ce și cum a făcut în campanie și, în fond, nu mai contează. Altfel, eu salut declarațiile domnului Thuma. Nu doar pentru că spune adevărul ci, mai ales, pentru că pune o problemă esențială pentru PNL (și, implicit, pentru toată scena politică): „userizarea” sau respectarea programului conservator adoptat la ultimul congres”, spune Crin Antonescu, pentru Gândul.

Întrebat dacă este posibil ca Ilie Bolojan să fi făcut parte, încă din vara anului 2024, dintr-un plan care să-l marginalizeze pe Crin Antonescu, Hubert Thuma a răspuns fără ezitare: „Eu cred că da”.

Liderul CJ Ilfov a detaliat motivele pentru care consideră că Antonescu a fost trădat, invocând modul în care a fost gestionată candidatura liberală în spațiul public și lipsa unei susțineri reale din partea unor lideri influenți ai partidului.

Potrivit acestuia, Crin Antonescu a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale, iar acest lucru s-ar fi reflectat în mai multe momente-cheie ale competiției electorale. Liderul CJ Ilfov a arătat că Antonescu era candidatul oficial al Partidului Național Liberal și al Alianței, însă, în pofida acestui fapt, în spațiul public a fost promovată constant ideea că liberalul nu va candida la Președinția României, fiind vehiculat în schimb numele lui Ilie Bolojan.

„Crin Antonescu a fost trădat. Și am să vă dau și două două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte, Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candidat Crin Antonescu la Președinția României”, a arătat el.

Potrivit aceleiași surse, Ilie Bolojan nu a intervenit public pentru a dezminți aceste informații, situație care a contribuit la menținerea confuziei și la slăbirea mesajului de campanie.

„Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. (…) Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a afirmat Hubert Thuma.