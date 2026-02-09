Politica

Antonescu spune că e convins că a fost trădat la prezidențiale și îl atacă pe Bolojan

Comentează știrea
Antonescu spune că e convins că a fost trădat la prezidențiale și îl atacă pe BolojanIlie Bolojan. Sursa foto: INQUAM
Din cuprinsul articolului

Crin Antonescu revine în prim-planul disputei interne din PNL, după ce Hubert Thuma, liderul Consiliului Județean Ilfov, a susținut public că fostul președinte liberal a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale. Afirmațiile fostului candidat la prezidențiale vin într-un context tensionat, marcat de conflictul deschis dintre aripa susținută de Ilie Bolojan și gruparea Thuma–Rareș Bogdan, care contestă actuala conducere a partidului și direcția guvernării, potrivit Gândul.

Mesajul lui Crin Antonescu

Fostul candidat afirmă că, din perspectiva sa, episoadele din trecut nu mai au o miză personală, însă admite că declarațiile lui Hubert Thuma reflectă realitatea de atunci. Fostul lider PNL subliniază că și-a asumat rezultatul alegerilor prezidențiale, dar consideră că problema ridicată de Thuma depășește un simplu conflict de persoane și ține de identitatea ideologică a partidului.

„Mi-am asumat integral rezultatul din alegerile prezidențiale. Fiecare știe ce și cum a făcut în campanie și, în fond, nu mai contează. Altfel, eu salut declarațiile domnului Thuma. Nu doar pentru că spune adevărul ci, mai ales, pentru că pune o problemă esențială pentru PNL (și, implicit, pentru toată scena politică): „userizarea” sau respectarea programului conservator adoptat la ultimul congres”, spune Crin Antonescu, pentru Gândul.

Crin Antonescu

Crin Antonescu. SUrsa foto: facebook / Crin Antonescu

Critici legate de rolul lui Ilie Bolojan

Întrebat dacă este posibil ca Ilie Bolojan să fi făcut parte, încă din vara anului 2024, dintr-un plan care să-l marginalizeze pe Crin Antonescu, Hubert Thuma a răspuns fără ezitare: „Eu cred că da”.

Cum a scăpat actorul George Tănase de un blestem. A fost la același maestru-spiritual ca și Gyuri Pascu
Cum a scăpat actorul George Tănase de un blestem. A fost la același maestru-spiritual ca și Gyuri Pascu
Cele mai grave accidentări de la Jocurile Olimpice. Mulți sportivi, la un pas de tragedie
Cele mai grave accidentări de la Jocurile Olimpice. Mulți sportivi, la un pas de tragedie

Liderul CJ Ilfov a detaliat motivele pentru care consideră că Antonescu a fost trădat, invocând modul în care a fost gestionată candidatura liberală în spațiul public și lipsa unei susțineri reale din partea unor lideri influenți ai partidului.

Potrivit acestuia, Crin Antonescu a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale, iar acest lucru s-ar fi reflectat în mai multe momente-cheie ale competiției electorale. Liderul CJ Ilfov a arătat că Antonescu era candidatul oficial al Partidului Național Liberal și al Alianței, însă, în pofida acestui fapt, în spațiul public a fost promovată constant ideea că liberalul nu va candida la Președinția României, fiind vehiculat în schimb numele lui Ilie Bolojan.

„Crin Antonescu a fost trădat. Și am să vă dau și două două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte, Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candidat Crin Antonescu la Președinția României”, a arătat el.

Din culisele campaniei. Candidatura lui Crin Antonescu, sub presiune

Potrivit aceleiași surse, Ilie Bolojan nu a intervenit public pentru a dezminți aceste informații, situație care a contribuit la menținerea confuziei și la slăbirea mesajului de campanie.

„Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. (…) Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a afirmat Hubert Thuma.

5
2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Moshu spune:
    9 februarie 2026 la 16:56

    Astia sunt de un penibil desavarsit ! Antonescu pentru ca asa e el si hubar pentru ca nu-l ajuta mintea mai mult ! Cind il vad si citesc ce zice imi vine in minte marele pesedist Orlandominteputina !!

Stiri calde

17:24 - Cum a scăpat actorul George Tănase de un blestem. A fost la același maestru-spiritual ca și Gyuri Pascu
17:17 - Cele mai grave accidentări de la Jocurile Olimpice. Mulți sportivi, la un pas de tragedie
17:11 - Turcescu despre comportamentul USR și Sfinții Închisorilor
17:06 - Ministerul Finanțelor lansează o nouă rundă de valori mobiliare de stat. Cum poți obține dobânzi de peste 7%
16:53 - Gazele s-ar putea scumpi cu 15% față de anul trecut. Cum va fi afectată populația
16:47 - Cristiano Bergodi, primele explicații după scandalul de pomină făcut la derby-ul Clujului

HAI România!

Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului

Proiecte speciale