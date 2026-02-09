Antonescu spune că e convins că a fost trădat la prezidențiale și îl atacă pe Bolojan
- Mădălina Sfrijan
- 9 februarie 2026, 16:06
Crin Antonescu revine în prim-planul disputei interne din PNL, după ce Hubert Thuma, liderul Consiliului Județean Ilfov, a susținut public că fostul președinte liberal a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale. Afirmațiile fostului candidat la prezidențiale vin într-un context tensionat, marcat de conflictul deschis dintre aripa susținută de Ilie Bolojan și gruparea Thuma–Rareș Bogdan, care contestă actuala conducere a partidului și direcția guvernării, potrivit Gândul.
Mesajul lui Crin Antonescu
Fostul candidat afirmă că, din perspectiva sa, episoadele din trecut nu mai au o miză personală, însă admite că declarațiile lui Hubert Thuma reflectă realitatea de atunci. Fostul lider PNL subliniază că și-a asumat rezultatul alegerilor prezidențiale, dar consideră că problema ridicată de Thuma depășește un simplu conflict de persoane și ține de identitatea ideologică a partidului.
„Mi-am asumat integral rezultatul din alegerile prezidențiale. Fiecare știe ce și cum a făcut în campanie și, în fond, nu mai contează. Altfel, eu salut declarațiile domnului Thuma. Nu doar pentru că spune adevărul ci, mai ales, pentru că pune o problemă esențială pentru PNL (și, implicit, pentru toată scena politică): „userizarea” sau respectarea programului conservator adoptat la ultimul congres”, spune Crin Antonescu, pentru Gândul.
Critici legate de rolul lui Ilie Bolojan
Întrebat dacă este posibil ca Ilie Bolojan să fi făcut parte, încă din vara anului 2024, dintr-un plan care să-l marginalizeze pe Crin Antonescu, Hubert Thuma a răspuns fără ezitare: „Eu cred că da”.
Liderul CJ Ilfov a detaliat motivele pentru care consideră că Antonescu a fost trădat, invocând modul în care a fost gestionată candidatura liberală în spațiul public și lipsa unei susțineri reale din partea unor lideri influenți ai partidului.
Potrivit acestuia, Crin Antonescu a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale, iar acest lucru s-ar fi reflectat în mai multe momente-cheie ale competiției electorale. Liderul CJ Ilfov a arătat că Antonescu era candidatul oficial al Partidului Național Liberal și al Alianței, însă, în pofida acestui fapt, în spațiul public a fost promovată constant ideea că liberalul nu va candida la Președinția României, fiind vehiculat în schimb numele lui Ilie Bolojan.
„Crin Antonescu a fost trădat. Și am să vă dau și două două aspecte din campania domnului Crin Antonescu. În primul rând, aduceți-vă aminte, Crin Antonescu era candidatul Partidului Național Liberal, era candidatul Alianței. Cu toate acestea, în spațiul public era întreținută ideea că nu va candidat Crin Antonescu la Președinția României”, a arătat el.
Din culisele campaniei. Candidatura lui Crin Antonescu, sub presiune
Potrivit aceleiași surse, Ilie Bolojan nu a intervenit public pentru a dezminți aceste informații, situație care a contribuit la menținerea confuziei și la slăbirea mesajului de campanie.
„Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru. (…) Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul în campanie să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a afirmat Hubert Thuma.
1 comentarii
Astia sunt de un penibil desavarsit ! Antonescu pentru ca asa e el si hubar pentru ca nu-l ajuta mintea mai mult ! Cind il vad si citesc ce zice imi vine in minte marele pesedist Orlandominteputina !!
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.