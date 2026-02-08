Thuma: În 2024 i-am propus lui Bolojan să candideze. Mi i-a sugerat pe Geoană și Lasconi

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma a declarat că, în vara anului 2024, i-a propus președintelui PNL, Ilie Bolojan, să candideze la Președinția României, în locul lui Nicolae Ciucă. Thuma a precizat că această propunere a venit după ce sondajele arătau că Ciucă nu avea șanse să câștige.

„În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale, domnul președinte de pe atunci Nicolae Ciucă ne spusese în două sau în trei rânduri că dânsul nu dorește să candideze la Președinția României. Și ne-a spus că dacă găsim un lider care este dispus să-și asume această candidatură, dânsul face pasul lateral și îl sprijină.

M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan, împreună cu doi colegi liberali importanți, prieteni cu domnia sa. Și i-am propus domnului Bolojan să candideze la Președinția României. Aveam sondajele, sondajele ne arătau că nu avem șanse să câștigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu. Nu putea să treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a spus Thuma.

Thuma a explicat și de ce l-a ales pe Ilie Bolojan ca opțiune: „Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat, părea cel puțin atunci un om foarte echilibrat, reușise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea și, ca și ceilalți colegi din Partidul Național Liberal, credeam în el”.

Președintele CJ Ilfov a mai spus că refuzul lui Bolojan nu a fost singurul lucru surprinzător. Liderul PNL a sugerat ca partidul să ia în considerare sprijinirea altor candidați, precum Mircea Geoană sau Elena Lasconi, la alegerile prezidențiale din 2024.

„Primul șoc mi l-a dat chiar atunci. Nu faptul că a refuzat m-a deranjat. Faptul că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidații buni pe care Partidul Național Liberal să îi susțină. Pentru mine a fost un șoc pentru că eu n-am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Național Liberal. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată să susțin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Național Liberal”, a explicat Hubert Thuma.

Referitor la implicațiile acelor propuneri, Thuma a spus: „Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu PSD-istul din partid când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost președinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu USR-izarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de USR-izare pe care o văd eu acum în interiorul Partidului Național Liberal”.