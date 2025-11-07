De la Ion Iliescu la Sorin Grindeanu. Istoria liderilor PSD din 1990 până azi

De mai bine de trei decenii, Partidul Social Democrat este o prezență constantă în viața politică a României. De la formațiunile care i-au precedat, Frontul Salvării Naționale (FSN) și Frontul Democrat al Salvării Naționale (FDSN), până la structura actuală, PSD a traversat perioade de consolidare, crize de imagine, reforme interne. Evoluția sa reflectă, în mare măsură, traseul politic al României postcomuniste — o succesiune de transformări, conflicte și adaptări la realitățile democratice.

Istoria PSD începe de fapt în 1990, în jurul Frontului Salvării Naționale, organizația politică născută după Revoluție și condusă de Ion Iliescu. În contextul anilor de tranziție, FSN s-a divizat rapid între aripa condusă de Iliescu și cea a lui Petre Roman, diferențele fiind mai degrabă de viziune și stil politic decât de ideologie. În 1992, Iliescu și susținătorii săi formează Frontul Democrat al Salvării Naționale (FDSN), transformat apoi în Partidul Democrației Sociale din România (PDSR).

Primul lider formal al noii structuri a fost Oliviu Gherman, senator și diplomat, care a condus partidul între 1992 și 1997. În acea perioadă, PDSR a dominat scena politică, având o majoritate confortabilă în Parlament și fiind asociat cu stabilitatea din primii ani de tranziție, dar și cu primele controverse privind ritmul lent al reformelor economice.

În ianuarie 1997, după retragerea lui Gherman, Ion Iliescu a preluat oficial conducerea partidului. Era o perioadă dificilă, marcată de pierderea alegerilor din 1996 și de trecerea în opoziție, dar experiența politică a lui Iliescu a menținut formațiunea unită.

Trei ani mai târziu, PDSR a revenit la guvernare, iar Iliescu a câștigat un nou mandat prezidențial. Sub conducerea sa, partidul și-a consolidat identitatea de stânga moderată, cu o retorică socială puternică și o orientare pro-europeană, deși criticii au acuzat un ritm scăzut al reformelor și menținerea unor reflexe administrative din perioada anterioară.

După victoria din 2000, Adrian Năstase a devenit președinte al partidului și prim-ministru. Perioada 2000–2004 a fost una dintre cele mai stabile din punct de vedere politic și economic: România a înregistrat o creștere constantă, a început negocierile finale pentru aderarea la Uniunea Europeană și a demarat reforme instituționale majore.

Totuși, această etapă a fost marcată și de acuzații privind corupția și controlul excesiv asupra instituțiilor publice — teme care aveau să reapară constant în discursul politic de după 2005.

În 2004, PSD a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Traian Băsescu, iar schimbarea de putere a adus și o ruptură internă: Adrian Năstase s-a retras, iar Mircea Geoană a fost ales noul președinte.

Între 2005 și 2010, Mircea Geoană a încercat să imprime PSD-ului o imagine mai modernă, mai aproape de social-democrația occidentală. A fost o perioadă de reconstrucție, dar și de tensiuni interne, în special cu aripa mai veche a partidului.

Geoană a condus opoziția în perioada guvernărilor de dreapta și a fost foarte aproape de președinția României, pierzând alegerile din 2009 la o diferență de doar câteva zeci de mii de voturi. După înfrângere, au urmat conflicte interne și o regrupare a vechilor lideri, care au dus la alegerea unui nou președinte.

În februarie 2010, Victor Ponta, la acel moment un politician tânăr, apropiat de Ion Iliescu și Adrian Năstase, a fost ales președinte al PSD. Sub conducerea lui, partidul a reușit o revenire spectaculoasă, aliindu-se cu PNL și PC în cadrul Uniunii Social Liberale (USL). Coaliția a câștigat detașat alegerile din 2012, iar Ponta a devenit prim-ministru.

Guvernarea PSD din acei ani a fost cu numeroase crize de imagine și conflicte instituționale, culminând cu suspendarea președintelui Băsescu în 2012. Înfrângerea din alegerile prezidențiale din 2014, în fața lui Klaus Iohannis, a marcat începutul declinului intern. Un an mai târziu, după tragedia de la Colectiv, Victor Ponta a demisionat, iar partidul a intrat într-o nouă fază de instabilitate.

În octombrie 2015, Liviu Dragnea a devenit președinte al PSD. Sub conducerea sa, partidul a câștigat alegerile parlamentare din 2016 cu un scor record și a format guvernul. Dragnea a fost însă și una dintre cele mai controversate figuri din istoria PSD. Relațiile tensionate cu președintele Iohannis, modificările propuse în legislația penală și protestele de amploare din ianuarie 2017 au transformat partidul într-un subiect permanent de dezbatere publică.

După condamnarea sa definitivă în 2019, Dragnea a fost înlocuit, iar partidul a trecut printr-o scurtă perioadă de tranziție sub conducerea Vioricăi Dăncilă, prima femeie președinte din istoria formațiunii.

După pierderea alegerilor prezidențiale din 2019, Marcel Ciolacu a preluat interimatul, iar apoi, în 2020, a fost ales președinte al PSD. Într-un context politic complicat, marcat de pandemie, inflație și tensiuni sociale, Ciolacu a încercat o repoziționare partidului ca forță de echilibru, participând la o guvernare de coaliție alături de PNL. Sub conducerea sa, PSD a încercat să recâștige imaginea unui partid responsabil, preocupat de stabilitate și reforme economice.

Congresul PSD din 7 noiembrie 2025 dorește să fie, din perspectiva noului președinte Grindeanu, începutul unei noi etape. Acesta a fost votat cu 2.787 de voturi „pentru” și 8 abțineri, în timp ce lista sa de conducere cuprinde 27 de membri, printre care patru prim-vicepreședinți și o serie de vicepreședinți responsabili de domenii strategice, precum administrație, economie, educație, justiție, mediu și dezvoltare regională.

Congresul a adus și o schimbare ideologică importantă, prin eliminarea din statut a etichetei de „progresiști”. Sorin Grindeanu a precizat că partidul va reveni la valorile sale tradiționale și la o linie clară de stânga.

„Vremea improvizațiilor a trecut. PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o viziune economică clară și de o voce puternică în politica internațională. Românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii – nu experimente ideologice”, a spus liderul social-democrat.