Grindeanu, ales președinte al PSD. Doar 15 voturi au fost împotrivă. Planurile noului lider

Sursă foto: Captură de ecran Facebook
Update. Sorin Grindeanu a fost ales președinte al PSD, cu 2.787 de voturi favorabile. Din totalul de 2.810 de voturi exprimate, 2.787 au fost pentru alegerea lui Sorin Grindeanu, 15 voturi au fost împotrivă şi 8 abţineri.

Sorin Grindeanu, singurul candidat la funcția de președinte al PSD, a susținut un discurs la Congresul partidului în care a subliniat necesitatea schimbării direcției și relansării PSD ca partid „al tuturor românilor”. Grindeanu a anunțat modificări ale statutului partidului și i-a invitat pe foștii lideri, Adrian Năstase, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, precizând totodată că renunțarea la „eticheta de progresiști” va fi o linie politică clară pentru social-democrați.

Sorin Grindeanu despre schimbările plănuite pentru PSD

Sorin Grindeanu a declarat la Congresul PSD că situația partidului și a țării este dificilă și că aceasta necesită responsabilitate, empatie și curaj. Acesta a subliniat că evenimentul reprezintă un moment de bilanț și de asumare pentru formațiunea politică.

”De azi, PSD redevine partidul oamenilor! Al românilor! Al tuturor!  PSD redevine un partid al fiecărei generații, al clasei de mijloc și al fiecărei familii din România! Și am încredere că alături de voi, vom ajunge acolo unde ne-am propus.” a declarat Președintele PSD.

Grindeanu a precizat că PSD va urma un plan bazat pe fapte și nevoile reale ale oamenilor, evitând demagogia și improvizațiile. El a afirmat că românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente și siguranță economică pentru familii.

PSD își propune un plan realist bazat pe fapte și nevoile oamenilor

Sorin Grindeanu a subliniat importanța păstrării valorilor care au definit partidul, precum libertatea, egalitatea, solidaritatea și credința. Președintele partidului social-democraților a precizat că își asumă atât realizările, cât și greșelile partidului, cerând iertare românilor pentru erorile pe care partidul le-a făcut în trecut.

Congresul PSD

Sursă foto: Captură de ecran Facebook

Toate generațiile partidului au fost invitate la reconciliere pentru a susține coeziunea ideilor și proiectelor social-democrate. Totodată, au fost exprimate mulțumiri foștilor lideri pentru contribuția lor la menținerea PSD în prim-planul politicii românești.

PSD i-a onorat memoria lui Ion Iliescu

Sorin Grindeanu a evidențiat realizările istorice ale PSD și a mulțumit foștilor președinți pentru prezența la congres. Grindeanu a subliniat importanța partidului ca spațiu de unitate pentru membrii săi. „ Alții - liberali, progresiști sau auriști se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc și hoția din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic! a declarat acesta.

Grindeanu a propus păstrarea unui moment de reculegere în memoria fostului președinte Ion Iliescu, apreciind contribuția acestuia la dezvoltarea democrației în România.

