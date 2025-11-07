Președintele Nicușor Dan și liderii Coaliției nu au fost invitați la Congresul PSD. Mișcare de forță a lui Sorin Grindeanu

Congresul PSD de astăzi, 7 noiembrie 2025, are loc fără prezența președintelui României, Nicușor Dan, și fără participarea altor lideri ai partidelor parlamentare din coaliție, ne-au declarat în exclusivitate surse politice.

Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan sau alți lideri ai coaliției nu au fost invitați de conducerea PSD să participe la evenimentul de azi. În mod tradițional, astfel de reuniuni includ invitați din afara formațiunii. De această dată, social-democrații par să fi renunțat la cutumă, iar absențele notabile arată un prim mesaj privind relațiile interpartinice.

Ilie Bolojan ar fi dorit să vină la Congres, dar prezența sa a fost considerată inoportună, susțin surse din PSD. Mai ales în contextul relațiilor tensionate cu Sorin Grindeanu, cei doi având o relație rece. Spre înghețată.

Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că nu va fi prezent la eveniment, chiar dacă a participat la Congresul UDMR de la Cluj. Șeful Guvernului a transmis totuși un mesaj către PSD, într-o intervenție la Digi 24: „Le doresc succes şi responsabilitate. Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne comportăm mai responsabil, cu atât rezultatele acestei guvernări vor fi mai bune”, a spus Bolojan.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că nu a primit invitație la Congresul PSD: „Este o decizie a lor, nu am primit invitație. Nu știu dacă alții au primit, dar nu cred”, a declarat acesta pentru presă.

Reamintim că, la Congresul UDMR din 10 octombrie, de la Cluj, au participat atât Sorin Grindeanu, cât și premierul Ilie Bolojan, semn că dialogul interpartinic era, la acel moment, funcțional la nivel simbolic.

Nici liderii USR nu au fost invitați la Congresul PSD.

În timp ce liderii altor partide nu figurează pe lista invitaților, PSD i-a chemat pe foștii președinți ai partidului să participe la Congres. Respectiv Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Viorica Dăncilă. Toți, cu excepția lui Liviu Dragnea. Fostul lider a comentat pe rețelele sociale că nu a fost invitat „de frică”, susținând că prezența sa ar putea „arunca în aer Congresul”.

Decizia de a organiza Congresul într-un cadru închis față de restul scenei politice semnalează, pe de o parte, o nevoie de coagulare internă în PSD, iar pe de altă parte, o recalibrare a raporturilor cu partenerii și rivalii.

Absența președintelui României Nicușor Dan și a altor lideri instituie o ruptură față de protocolul informal care conferea acestor evenimente un plus de legitimitate și deschidere. Rămâne de văzut dacă această opțiune va influența cooperarea parlamentară și guvernamentală în următoarele luni.