Ilie Bolojan, despre întâlnirea cu afaceristul cercetat de DNA: Ce a apărut în spațiul public sunt date parțiale

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce numele său a fost menționat într-un dosar DNA ce vizează o presupusă rețea de influență cu oameni de afaceri și foști oficiali din servicii, printre care și liderul PNL Vaslui.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență spunându-mi că ar vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care putea să candideze și dacă ar fi avut o întâlnire cu mine ar fi fost mai convins să se implice în politică. Am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, care s-a făcut prin programare. A venit la mine cu acest domn care, la data respectivă, nu îmi spunea nimic. În afara discuțiilor de natură generală, dânsul și-a prezentat și problemele, necerându-mi nimic. A fost o întâlnire de aproximativ 15 minute, ne-am dat mâna și am mers mai departe. Nu îmi mai aduc aminte exact, dar îmi spunea că nu e tratat corespunzător de autoritățile publice din zona respectivă”, a spus Ilie Bolojan.

„Eu nu am de unde să știu că atunci când cineva vine la o întâlnire și o solicită nu am de unde să știu, niciodată, când vine cineva la mine. Cei care însă, dorind să se întâlnească cu cineva, să ajungă la cineva, folosesc o astfel de audiență pentru a brava, își asumă răspunderea în totalitate. Eu nu pot face comentarii pe această speță pentru că e o anchetă în curs”, a mai precizat premierul.

„Nu pot să fac comentarii. În astfel de situații, cred că instituțiile statului își fac datoria și, pe măsură ce se vor închide, vom ști mai multe detalii. Nu pot să dau mai multe detalii despre un caz care e pe rol. Ce a apărut în spațiul public sunt date parțiale.”

„Vă asigur că, de când sunt premier, nicio numire nu s-a făcut pe rețele clientelare. Aici nu a fost cazul de nicio numire, să se înțeleagă foarte bine. Eu am considerat întotdeauna că, atunci când ești într-o funcție publică și oamenii au probleme, mi se pare normal să porți discuții cu ei. Mihai Barbu a fost o singură dată în birou la mine. A fost astăzi suspendat din funcție”.

Declarațiile vin după ce Guvernul a confirmat că, pe 23 septembrie, la Palatul Victoria, Bolojan s-a întâlnit cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și cu omul de afaceri Fănel Bogoș, reținut recent de procurori.

Premierul apare în interceptările procurorilor DNA, care investighează o presupusă rețea de influență formată din politicieni, rezerviști și foști generali ai serviciilor de informații. În centrul anchetei se află Fănel Bogoș, un om de afaceri din Vaslui, implicat în industria avicolă, acuzat că ar fi încercat să influențeze conducerea DSVSA Vaslui pentru a favoriza firma sa, SC Vanbet SRL.

Conform surselor citate, Bogoș ar fi încercat să-l schimbe din funcție pe Mihai Ponea, directorul executiv al instituției, după ce ar fi avut dificultăți în recuperarea unor subvenții de la stat. Pentru a-și atinge scopul, ar fi apelat la mai multe persoane influente din administrația locală și centrală, reușind să obțină sprijinul liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu.

În interceptările aflate la dosar, Fănel Bogoș susține că urma să se întâlnească, prin intermediul lui Barbu, cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Scopul ar fi fost discutarea unei posibile înlocuiri a conducerii DSVSA Vaslui, în favoarea unei persoane care să sprijine interesele sale economice.

„Marți m-a chemat... marți... marți m-a chemat BOLOJAN la el! Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL! Intermediarul mi-a spus că marți ne întâlnim cu BOLOJAN! Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată într-un fragment din stenogramele DNA, potrivit surselor citate.

Deși numele premierului apare în discuțiile interceptate, anchetatorii nu au descoperit dovezi care să ateste implicarea directă a lui Ilie Bolojan în faptele cercetate. Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează exclusiv acțiunile lui Fănel Bogoș și ale rețelei sale de contacte, care ar fi încercat să exercite presiuni asupra instituțiilor publice din Vaslui.