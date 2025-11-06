Ilie Bolojan, acuzat că ar fi știut de participarea lui Fănel Bogoș la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan ar fi fost informat despre prezența omului de afaceri Fănel Bogoș la audiența oficială solicitată de șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, pe 23 septembrie, deși oficial întâlnirea era catalogată drept „pe chestiuni politice”, potrivit HotNews.

Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost trimis la Vaslui acum un an pentru a-l înlocui pe fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru. Conform surselor, Barbu nu s-a mutat la Vaslui, ci a condus organizația locală de la București, unde era trezorier al partidului.

Pe 23 septembrie, Barbu a participat la o audiență la premierul Ilie Bolojan, solicitată oficial pe „chestiuni politice”. La întâlnire, Barbu a fost însoțit de omul de afaceri Fănel Bogoș, potrivit declarației purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

DNA îl cercetează pe Fănel Bogoș pentru că ar fi încercat să își rezolve prin mijloace politice probleme economice, vizând schimbarea șefului DSVSA Vaslui. Nu este clar dacă premierul a fost informat despre prezența lui Bogoș la întâlnire.

Omul de afaceri a expus în discuție nemulțumirile legate de activitatea sa economică. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu are cunoștință de vreo plată sau promisiune făcută pentru accesul la o audiență și a subliniat că orice tentativă de influențare a accesului la demnitari trebuie sancționată conform legii.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a declarat pentru HotNews că nu știe dacă premierul Ilie Bolojan era informat despre prezența lui Fănel Bogoș. Audiența a durat aproximativ 15 minute.

Premierul nu a făcut niciun comentariu asupra situației lui Bogoș. Potrivit informațiilor din stenogramele DNA, Bolojan i-ar fi transmis omului de afaceri că nu se implică în problemele sale economice.